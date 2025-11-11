自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

古裝劇女神被讚「寶藏女孩」 自虧穿越「第一集就會死」

〔記者李紹綾／台北報導〕劉學義、孟子義在古裝劇《桃花映江山》先婚後愛、從互相算計到生死雙護攜手共謀江山。

孟子義在《桃花映江山》飾演身世坎坷的北苑國公主「姜桃花」。（愛爾達電視提供）孟子義在《桃花映江山》飾演身世坎坷的北苑國公主「姜桃花」。（愛爾達電視提供）

《桃花映江山》改編自同名人氣小說，劇情結合古裝、愛情、復仇權謀等多種元素，講述孟子義飾演的北苑國公主「姜桃花」為國和親遠嫁祈國王子「穆無瑕」，因被設局陷害，她將計就計委曲改嫁劉學義飾演的祈國左相「沈在野」。

孟子義在《桃花映江山》飾演身世坎坷的北苑國公主「姜桃花」。（愛爾達電視提供）孟子義在《桃花映江山》飾演身世坎坷的北苑國公主「姜桃花」。（愛爾達電視提供）

劉學義劇中飾演想要洗刷家族冤屈的祈國左相「沈在野」，看似狡猾奸詐、實際上比誰都要愛護子民，面對這樣表面冷靜、內心反轉的角色，他說：「沈在野有股異如常人的冷靜、睿智，其實演起來其實挺爽的。」他回想起第一次見到孟子義時，「應該是劇本圍讀的時候，那時候我們倆就一直講話、聊天。對她的第一印象就是很可愛、漂亮，之前也有看過很多她上綜藝節目的片段，本來以為是『腦子有但不多』的人，後來發現她是情商很高的人，對表演也很專業」，大讚孟子義很會給情緒價值是個「寶藏女孩」。

劉學義（左）、孟子義在《桃花映江山》先婚後愛。（愛爾達電視提供）劉學義（左）、孟子義在《桃花映江山》先婚後愛。（愛爾達電視提供）

孟子義劇中飾演身世坎坷的北苑國公主「姜桃花」，眼尖的網友也有發現她有為角色設計一些可愛的小動作，她說：「其實不管一個角色多苦、多悲情，但她終究還是個人，還是會有開心、快樂的時候，所以不可能永遠愁眉苦臉，我覺得這是演員要做到的，豐富角色的同時，也讓觀眾能喜歡她。」

劉學義（左）、孟子義在《桃花映江山》首次搭檔，被讚CP感十足。（愛爾達電視提供）劉學義（左）、孟子義在《桃花映江山》首次搭檔，被讚CP感十足。（愛爾達電視提供）

孟子義坦言，收到劇本就很喜歡角色「姜桃花」，很喜歡她身上不屈不饒、頑強不屈的生命力，但如果自己穿越到《桃花映江山》的劇情裡，她開玩笑說：「那我早死了、可能第一集就死了！」

劉學義在《桃花映江山》飾演想為家族洗刷冤屈的祈國左相「沈在野」。（愛爾達電視提供）劉學義在《桃花映江山》飾演想為家族洗刷冤屈的祈國左相「沈在野」。（愛爾達電視提供）

劉學義在《桃花映江山》扮相帥氣。（愛爾達電視提供）劉學義在《桃花映江山》扮相帥氣。（愛爾達電視提供）

劉學義（左）、孟子義在《桃花映江山》首次搭檔，被讚CP感十足。（愛爾達電視提供）劉學義（左）、孟子義在《桃花映江山》首次搭檔，被讚CP感十足。（愛爾達電視提供）

劉學義、孟子義的角色「沈在野」和「姜桃花」，從互相算計到攜手共生關係轉變相當大，網友大讚：「兩個聰明臉孔的人在互相算計，打鬥起來看得很爽快。」也有不少人敲碗希望這對男神女神組合能快速再二搭一部戲。《桃花映江山》11月10日起週一至週五晚間7點，於愛爾達綜合台播出。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中