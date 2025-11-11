古裝劇女神被讚「寶藏女孩」 自虧穿越「第一集就會死」

〔記者李紹綾／台北報導〕劉學義、孟子義在古裝劇《桃花映江山》先婚後愛、從互相算計到生死雙護攜手共謀江山。

孟子義在《桃花映江山》飾演身世坎坷的北苑國公主「姜桃花」。（愛爾達電視提供）

《桃花映江山》改編自同名人氣小說，劇情結合古裝、愛情、復仇權謀等多種元素，講述孟子義飾演的北苑國公主「姜桃花」為國和親遠嫁祈國王子「穆無瑕」，因被設局陷害，她將計就計委曲改嫁劉學義飾演的祈國左相「沈在野」。

請繼續往下閱讀...

孟子義在《桃花映江山》飾演身世坎坷的北苑國公主「姜桃花」。（愛爾達電視提供）

劉學義劇中飾演想要洗刷家族冤屈的祈國左相「沈在野」，看似狡猾奸詐、實際上比誰都要愛護子民，面對這樣表面冷靜、內心反轉的角色，他說：「沈在野有股異如常人的冷靜、睿智，其實演起來其實挺爽的。」他回想起第一次見到孟子義時，「應該是劇本圍讀的時候，那時候我們倆就一直講話、聊天。對她的第一印象就是很可愛、漂亮，之前也有看過很多她上綜藝節目的片段，本來以為是『腦子有但不多』的人，後來發現她是情商很高的人，對表演也很專業」，大讚孟子義很會給情緒價值是個「寶藏女孩」。

劉學義（左）、孟子義在《桃花映江山》先婚後愛。（愛爾達電視提供）

孟子義劇中飾演身世坎坷的北苑國公主「姜桃花」，眼尖的網友也有發現她有為角色設計一些可愛的小動作，她說：「其實不管一個角色多苦、多悲情，但她終究還是個人，還是會有開心、快樂的時候，所以不可能永遠愁眉苦臉，我覺得這是演員要做到的，豐富角色的同時，也讓觀眾能喜歡她。」

劉學義（左）、孟子義在《桃花映江山》首次搭檔，被讚CP感十足。（愛爾達電視提供）

孟子義坦言，收到劇本就很喜歡角色「姜桃花」，很喜歡她身上不屈不饒、頑強不屈的生命力，但如果自己穿越到《桃花映江山》的劇情裡，她開玩笑說：「那我早死了、可能第一集就死了！」

劉學義在《桃花映江山》飾演想為家族洗刷冤屈的祈國左相「沈在野」。（愛爾達電視提供）

劉學義在《桃花映江山》扮相帥氣。（愛爾達電視提供）

劉學義（左）、孟子義在《桃花映江山》首次搭檔，被讚CP感十足。（愛爾達電視提供）

劉學義、孟子義的角色「沈在野」和「姜桃花」，從互相算計到攜手共生關係轉變相當大，網友大讚：「兩個聰明臉孔的人在互相算計，打鬥起來看得很爽快。」也有不少人敲碗希望這對男神女神組合能快速再二搭一部戲。《桃花映江山》11月10日起週一至週五晚間7點，於愛爾達綜合台播出。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法