曾沛慈搶金馬紅毯前五美！備戰自豪「身體這裡」最美

曾沛慈昨在活動上直呼鐵腿，原來是因為她為了金馬紅毯勤健身。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾沛慈今年以電影《BIG》入圍金馬女配角獎，達成「入圍三金」夢想，今出席「爽爽貓 X 小勞撫」期間限定店活動時直呼「鐵腿中」，因她近日為了在金馬紅毯搶前五美，努力重訓、跑步，自認最美的地方是鎖骨，接著提到自己會在典禮上化身小粉絲，與女配角入圍者會坐在一起，她打趣說：「是不是要戴墨鏡？因為其他人有巨星光芒。」

她首度入圍金馬獎，面對楊貴媚、張榕容、陸弈靜和劉奕兒等強敵，不敢看對方的作品，她說：「怕現在還笑得出來，看完會得失心很重，變另一個人。」她認為女配角組每個人都是金獎常客，堪稱死亡之組，唯一能做的就是準備好上台感言，因她金鐘得女配角時沒有準備感言，現在回想有些後悔。

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接著被問及老公的打氣方式，她說之前曾問老公要不要陪她看一同入圍的電影，老公作為她的定心丸，告訴她：「若別人得獎，就要祝福他們！」她近日演出的台劇《太太太厲害》恰巧和夯劇《影后》撞檔期，擔憂討論聲量下降，她老公也是跟她說：「若別人好，要祝福對方！」

此外，她在電影《BIG》和童星鄭又菲演母女，除了她入圍金馬女配角，鄭又菲也入圍最佳新演員，她提到得知好消息，拉高八度裝可愛打電話恭喜「女兒」，沒想到鄭又菲語氣成熟又淡定，回她：「希望我們能夠一起得獎。」

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