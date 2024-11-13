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「早安少女組」來台變打工仔！石田亞佑美12月畢業險淚崩

櫻井梨央（左起）、石田亞佑美、岡村譽。（記者陳奕全攝）櫻井梨央（左起）、石田亞佑美、岡村譽。（記者陳奕全攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日團「早安少女組。'24」成員石田亞佑美、櫻井梨央、岡村譽今（13）為新專輯、快閃店來台宣傳，3人化身吃貨，紛紛點名寶島美食，將於12月6日畢業的石田聊到給後輩的建議時，淚水在眼眶打轉，對於能在畢業前來台充滿感恩。

3位成員帶來新專輯《Professionals-17th》歌曲，大秀精彩舞蹈，石田亞佑美表示自己是以舞蹈見長，和同隊的小田櫻一起努力了13年，「她（小田櫻）還是不斷精進自己，這樣的野心是令人尊敬的」，盼後輩也能學習此精神。

櫻井梨央（左起）、石田亞佑美、岡村譽。（記者陳奕全攝）櫻井梨央（左起）、石田亞佑美、岡村譽。（記者陳奕全攝）

成員們因為從小就加入團體，全都未有打工經驗，明天將擔任咖啡廳一日店長，石田說，「看到客人買了商品，臉上掛著開心的表情就很滿足」，透露自己喜歡做料理，未來想當餐廳料理主廚，想被稱讚。

櫻井梨央透露喜歡和人互動，表示想選擇在主題樂園打工，感覺會很開心，岡村譽則說，一直很想在圖書館打工，被書包圍的感覺真好，被主持人吳建恆笑稱「是文青唷」，追問她是喜歡漫畫書嗎？岡村譽笑回：「很喜歡繪本。」

櫻井梨央（左起）、石田亞佑美、岡村譽。（記者陳奕全攝）櫻井梨央（左起）、石田亞佑美、岡村譽。（記者陳奕全攝）

3人中，只有石田來過台灣4次，櫻井梨央、岡村譽都是寶島初體驗；石田8月為寫真集來台拍攝，笑說當時吃了麻辣鍋，大讚是人生中最好吃的，岡村譽點名想吃小籠包，櫻井梨央誇台灣鳳梨蝦球很好吃，味道特別，最想喝道地珍奶。

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