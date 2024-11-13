晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

歡慶耶誕！苗北遇見文藝復興 國台客原主題音樂會連4晚接力

「2024苗栗音樂佳餚耶誕城」將於12月5日在竹南運動公園及周邊展開，耶誕光廊將一路點亮至明年1月3日，期間12月21日至24日連續四晚舉辦「國、台、客、原」主題音樂會，邀請逾31組歌手團體演出。（圖由縣府提供）「2024苗栗音樂佳餚耶誕城」將於12月5日在竹南運動公園及周邊展開，耶誕光廊將一路點亮至明年1月3日，期間12月21日至24日連續四晚舉辦「國、台、客、原」主題音樂會，邀請逾31組歌手團體演出。（圖由縣府提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣「2024苗栗音樂佳餚耶誕城」將於12月5日在竹南運動公園及周邊展開，耶誕光廊將一路點亮至明年1月3日，期間12月21日至24日連續四晚舉辦「國、台、客、原」主題音樂會，邀請逾31組歌手團體演出，另有近400攤美食佳餚攤區，縣府邀請大家參與，歡度耶誕。

12月21日為「哈客耶誕慶」，邀請羅時豐、謝宇威、徐世慧、龔德等知名音樂人，及新生代實力派藝人吉娜、Yappy、陳孟蕎、賈斯汀、邱舒和林展逸，將以熱情洋溢的客語歌聲，詮釋傳統與現代結合的客家音樂特色，帶領觀眾感受苗栗在地的文化溫度。

12月5日起至明年1月3日，竹南運動公園周邊也將展出15個主題燈區；示意圖。（圖由縣府提供）12月5日起至明年1月3日，竹南運動公園周邊也將展出15個主題燈區；示意圖。（圖由縣府提供）

12月22日為「台嗨！耶誕夜」，邀請芭比、曾瑋中、向蕙玲、蔡佳麟、李吳兄弟、青虫與許富凱等實力派台語歌手登台獻唱，將帶來動聽的台語金曲、傳統抒情與時尚節奏相互交織，無論是經典台語老歌，還是新潮台語流行，觀眾都能在這個夜晚找到共鳴。

12月23日 為「原音樂翻耶誕城」，匯集歐開樂團、阿布絲、舞思愛、吉巴奈、以莉高露及邱軍等原住民歌手和樂團，將用穿透性的歌喉與動人旋律，帶來靈魂之音，展現原住民音樂的獨特魅力。

頭份尚順育樂廣場，將以「苗北遇見文藝復興」為投射光影主題；示意圖。（縣府提供）頭份尚順育樂廣場，將以「苗北遇見文藝復興」為投射光影主題；示意圖。（縣府提供）

12月24日為「共下耶誕YA!」，邀請樂團TRASH、怪物星人，及深受年輕人歡迎的高爾宣、美秀集團、PIZZALI和EROS等，帶來當今最具活力與潮流的流行曲目，以搖滾、電子、饒舌等風格掀起全場熱潮，為耶誕夜晚注入無限活力。

12月5日起至明年1月3日，竹南運動公園周邊也將展出15個主題燈區，有數位互動耶誕樹，遊客可以透過數位互動裝置改變誕樹的燈光效果。燈區還擴延到頭份尚順育樂廣場，以「苗北遇見文藝復興」為投射光影主題，完美銜接大樓的高度製作大型拼接投影，將商圈獨有的夜景與節慶氣氛融入燈光中，成為網美打卡的理想地點。

此外，縣府表示，活動不僅有視覺、聽覺上的享受，並規劃近400個美食佳餚攤位，匯集各地的經典小吃和創意料理，從傳統客家美食到異國風味一應俱全，讓遊客大快朵頤。另有多家文創攤位，展示當地藝術家的手工藝品及特色設計商品，提供遊客多樣的購物選擇。活動訊息可上「苗栗音樂佳餚耶誕城」臉書粉絲專頁查詢。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中