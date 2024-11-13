歡慶耶誕！苗北遇見文藝復興 國台客原主題音樂會連4晚接力

「2024苗栗音樂佳餚耶誕城」將於12月5日在竹南運動公園及周邊展開，耶誕光廊將一路點亮至明年1月3日，期間12月21日至24日連續四晚舉辦「國、台、客、原」主題音樂會，邀請逾31組歌手團體演出。（圖由縣府提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣「2024苗栗音樂佳餚耶誕城」將於12月5日在竹南運動公園及周邊展開，耶誕光廊將一路點亮至明年1月3日，期間12月21日至24日連續四晚舉辦「國、台、客、原」主題音樂會，邀請逾31組歌手團體演出，另有近400攤美食佳餚攤區，縣府邀請大家參與，歡度耶誕。

12月21日為「哈客耶誕慶」，邀請羅時豐、謝宇威、徐世慧、龔德等知名音樂人，及新生代實力派藝人吉娜、Yappy、陳孟蕎、賈斯汀、邱舒和林展逸，將以熱情洋溢的客語歌聲，詮釋傳統與現代結合的客家音樂特色，帶領觀眾感受苗栗在地的文化溫度。

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12月5日起至明年1月3日，竹南運動公園周邊也將展出15個主題燈區；示意圖。（圖由縣府提供）

12月22日為「台嗨！耶誕夜」，邀請芭比、曾瑋中、向蕙玲、蔡佳麟、李吳兄弟、青虫與許富凱等實力派台語歌手登台獻唱，將帶來動聽的台語金曲、傳統抒情與時尚節奏相互交織，無論是經典台語老歌，還是新潮台語流行，觀眾都能在這個夜晚找到共鳴。

12月23日 為「原音樂翻耶誕城」，匯集歐開樂團、阿布絲、舞思愛、吉巴奈、以莉高露及邱軍等原住民歌手和樂團，將用穿透性的歌喉與動人旋律，帶來靈魂之音，展現原住民音樂的獨特魅力。

頭份尚順育樂廣場，將以「苗北遇見文藝復興」為投射光影主題；示意圖。（縣府提供）

12月24日為「共下耶誕YA!」，邀請樂團TRASH、怪物星人，及深受年輕人歡迎的高爾宣、美秀集團、PIZZALI和EROS等，帶來當今最具活力與潮流的流行曲目，以搖滾、電子、饒舌等風格掀起全場熱潮，為耶誕夜晚注入無限活力。

12月5日起至明年1月3日，竹南運動公園周邊也將展出15個主題燈區，有數位互動耶誕樹，遊客可以透過數位互動裝置改變耶誕樹的燈光效果。燈區還擴延到頭份尚順育樂廣場，以「苗北遇見文藝復興」為投射光影主題，完美銜接大樓的高度製作大型拼接投影，將商圈獨有的夜景與節慶氣氛融入燈光中，成為網美打卡的理想地點。

此外，縣府表示，活動不僅有視覺、聽覺上的享受，並規劃近400個美食佳餚攤位，匯集各地的經典小吃和創意料理，從傳統客家美食到異國風味一應俱全，讓遊客大快朵頤。另有多家文創攤位，展示當地藝術家的手工藝品及特色設計商品，提供遊客多樣的購物選擇。活動訊息可上「苗栗音樂佳餚耶誕城」臉書粉絲專頁查詢。

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