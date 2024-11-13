台南城市音樂節16日登場 10組歌手樂團輪番開唱

〔記者蔡文居／台南報導〕「2024台南城市音樂節」今年邁入第8年，將在11月16日至17日連續2天下午3點起在南市水交社文化園區登場。南市觀光旅遊局表示，今年有10組歌手及樂團輪番開唱，邀請樂迷朋友們一起來台南悠閒聽音樂、逛市集，活動期間水交社一街及興中街63巷也將實施交通管制。

2024台南城市音樂節於11月16日至17日，連續2天在水交社文化園區開唱。（南市觀旅局提供）

南市觀旅局長林國華表示，這次邀共請來自義大利的創作歌手吳子龍（義大利名：Giovanni Voneki）、療癒創作雙人組合南西肯恩、台灣客家獨立音樂創作歌手黃宇寒、饒舌歌手SAVAGE.M馬克、Mikan Hayashi（ゲシュタルト乙女）、台南在地搖滾樂團TIE GI鐵擊、金屬樂團謎路人、原住民雷鬼教父Matzka、嘻哈饒舌冠軍歌手阿跨面、金曲台語歌王黃文星等10組歌手及樂團。

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觀旅局表示，除了音樂演場唱外，活動現場設有至少50攤的特色市集，包括樂器行、甜點輕食、台南在地小農產品、娛樂休閒攤位及胖卡餐車，還有「我是歌手」及「拍貼機」的互動裝置，讓民眾體驗獨特的回憶。活動兩天部分路段交通管制，建議樂迷朋友們多加利用大眾運具抵達活動會場。

2024台南城市音樂節水交社交通管制暨交通資訊圖。（南市觀旅局提供）

觀旅局說，水交社一街及興中街63巷自11月15日上午8時起至11月18日上午8時止，將實施交通管制且路邊停車位將暫不開放停車，請用路人依周邊交通指示提前改道。

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