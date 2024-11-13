畢書盡爆合約糾紛「被求償3千萬」 李玉璽2字回應了

畢書盡（左）被爆與前東家撕破臉，和昔日好友李玉璽（右）鬧翻。（資料照，記者潘少棠攝）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Bii」畢書盡去年加盟索尼音樂，近期準備推新專輯，今（13）日卻爆出他遭前東家老鷹音樂提告提前解約並求償3千萬，他過去曾公開表示：「我想把他（指李亞明）當成親生父親。」對此，李亞明兒子李玉璽「2字」回應了。

畢書盡與前東家老鷹音樂爆出合約糾紛，有知情者透露，當初畢書盡離開老鷹音樂時寄出存證信函，要求終止雙方合約，前東家向他求償「提前終止金3千萬元」，更因此和昔日好友李玉璽鬧翻。對此，畢書盡所屬索尼音樂表示：「認清真相的過程很痛苦煎熬，但是Bii會努力往下一個目標前進，忘掉這些不愉快。謝謝大家的關心。」

請繼續往下閱讀...

而李亞明兒子，同時也曾經與畢書盡、陳勢安、陳彥允發行專輯《勢在必行2》的李玉璽，在社群發文寫下「好笑」2字，雖然沒有明指人事物，但在這時間點發文，不難猜測就是在回應爆料內容，不少網友也留言回覆「我看到超傻眼」、「真的很荒謬」。

在 Threads 查看

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法