韓歌手金浩中酒駕肇逃又滅證 判決刑期出爐

金浩中5月酒駕撞路邊計程車後，竟還找經紀人頂罪。（翻攝自X）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕32歲南韓歌手金浩中5月酒駕撞路邊計程車後找來經紀人頂罪，事後竟還舉行演唱會爽賺40億韓元（約新台幣1億台幣），等錢都賺進口袋才對外承認酒駕並公開道歉，但社會大眾不埋單，轟他厚顏無恥。

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韓媒報導，檢方9月以金浩中駕駛導致他人傷亡、意外後逃離現場等罪，要求判他有期徒刑3年6個月，最終判刑出爐，金浩中被處以2年6個月刑期。

金浩中引發南韓輿論撻伐，他除了肇事逃逸，竟然還牽涉酒駕，自己犯錯卻要經紀人頂罪，2名經紀人之一還換上他的衣服到警局自首；另一位則把行車紀錄器的記憶卡銷毀，公司老闆也為金浩中辯解強調「藝人沒喝酒，只是駕駛技術不夠純熟」。

他說了那麼多的謊，原因只有一個，就是堅持在酒駕肇逃後的週末舉辦演唱會。

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