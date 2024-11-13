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YT唯一清流「光頭哥哥」逝世5週年 粉專無預警發文全網哭翻

光頭哥哥陳俊傑。（翻攝自臉書）光頭哥哥陳俊傑。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕被視為YouTuber界唯一清流的「光頭哥哥（光頭葛格）」陳俊傑2019年11月13日因病逝，享年44歲。他生前以「母湯喔」、「尋找紅心A」等影片爆紅，如今逝世滿5年，光頭哥哥的粉專無預警發文，「世界變了很多，不變的是現在依舊會想起祢的純真」。

總是帶給大家歡笑與正面力量的光頭哥哥，其實患有自閉症、躁鬱症且領有身障手冊，當年突傳出離世消息，是因多重器官衰竭、肺栓塞、胰臟炎、高血糖高滲透壓狀態、重積性癲癇與出血性腦中風。

光頭哥哥逝世至今已滿5年。（翻攝自YT）光頭哥哥逝世至今已滿5年。（翻攝自YT）

光頭哥哥過世後，臉書粉專交由親友管理，不過距離上一次發文已是2020年。今（13）日適逢光頭哥哥離世5週年，小編無預警發文緬懷，「五年了，世界變了很多，不變的是現在依舊會想起祢的純真」。貼文一出，立即吸引大批網友含淚留言「謝謝葛格，祢永遠是最好的YouTuber」、「永遠記得最好的報復就是不要報復」、「什麼都變了，但唯一不變的就是，我還是一樣很想祢，聽到《你不是真正的快樂》的時候我還是會鼻酸，希望祢有過得很開心喔」。

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