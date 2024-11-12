《機智牢房生活》男星向宋再臨道歉 「對不起，沒照顧好你」

朴浩山（右）與宋再臨的合照。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓演員宋再臨今（12）日被發現陳屍家中，享年39歲，過去曾經在《擁抱太陽的月亮》、《酒鬼都市女人們》、《于氏王后》演出的他，噩耗一出，也收到許多娛樂圈前輩發聲哀悼。演技派男星朴浩山是第一個在社群po文的人，他很難接受宋再臨去世的消息，還說「那麼開朗的你…無法置信」。

朴浩山今晚在社群曬出他與宋再臨的合照，照片中的宋再臨看起來靦腆、害羞的笑著，朴浩山寫下：「真的要瘋了，再臨啊…那麼開朗的你…難以置信…」從文字就能感受到非常哀痛，最後，朴浩山也說：「對不起，沒聯絡你，也沒有照顧好你，真的很抱歉」，令人鼻酸。

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宋再臨過世，年僅39歲。（翻攝自IG）

除朴浩山之外，曾經在《擁抱太陽的月亮》與宋再臨合作過的資深演員鄭恩杓也在社群放上與宋再臨的合照以及菊花，留言雖短，但沉痛至極，鄭恩杓說：「再見，希望你旅途愉快」彷彿在呼應著宋再臨最後將社群改為「漫長的旅程開始了」。

宋再臨在圈內人緣很好。（翻攝自IG）

一名原本與宋再臨約好一起吃午餐的朋友，因宋再臨超過約定時間還沒到，等了很久之後與宋再臨聯絡也沒人回應，這才讓朋友起疑心，急忙趕到宋再臨住處，赫然發現他已陳屍家中。

宋再臨的葬禮將在汝矣島聖母殯儀館2號房舉行，於14日中午12點開始，之後將埋葬在首爾市府承化院。

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