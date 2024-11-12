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客人被告知命盤帶刀煞！詹惟中吐真相怒噴：玄學界的悲哀

詹惟中遇客人詢問命盤帶刀煞，揭真相超傻眼。（翻攝自臉書）詹惟中遇客人詢問命盤帶刀煞，揭真相超傻眼。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕命理師詹惟中時常擔任各大綜藝嘉賓，進而打開知名度。時常在社群分享日常的他突發文痛批不肖同行，透露有客人詢問「命盤有帶刀煞」，難掩憤氣表示：「一大堆胡說八道的人！」

詹惟中透露幫人看風水時，常看到很多人養烏龜，因為在風水觀念中，烏龜養在家中可化煞、招財，不過一養就是20年，讓他不太認同這樣的行為，「我個人覺得蠻可憐的，可不可以呼籲大家，要給他一個很好的環境，否則就放生吧！」

詹惟中幫看風水常看到有人養烏龜擋煞。（翻攝自臉書）詹惟中幫看風水常看到有人養烏龜擋煞。（翻攝自臉書）

他接著表示前陣子有客人得知命盤帶刀煞，他聽完立刻感到不解，「這個人是誰？怎麼這麼厲害？」因為他看到客人的羊刃星、陀羅星在福德宮及官祿宮，沒有入本命宮或疾厄宮，根本不可能有刀煞，不禁怒斥：「你們跑來問我，我也不知道該怎麼回答你們，你看網路知道的訊息，你聽別人講的來問我，他又不是我爸爸、又不是我師父（我是無師自通的），關我什麼事我也不知道！一大堆胡說八道的人，真的是玄學界的悲哀！」

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