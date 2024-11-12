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公視台語台開台5週年演唱會 11／23高流獻唱

公視台語台開台5週年《彼時 這時 想當時》演唱會主視覺。（公視提供）公視台語台開台5週年《彼時 這時 想當時》演唱會主視覺。（公視提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕公視台語台開台5週年，規劃舉辦《彼時 這時 想當時》演唱會，邀請王瑞霞、董事長樂團等10組卡司，11月23日晚上6點將在高雄流行音樂中心海音館獻唱，免費索票入場。

公視表示，演唱會節目以經典台語歌曲化作離開故鄉的出外人的人生故事，安排演技派演員黃尚禾擔任串起整場演唱故事的靈魂角色，由王瑞霞、潘芳烈、郭婷筠、方順吉輪番開場獻唱經典歌曲，包含〈用心等待你〉、〈天頂的月娘〉、〈愛拚才會贏〉。

影歌視三棲女神李千娜首次獻唱〈再會啦 心愛無緣的人〉，荒山亮、翁鈺鈞及今年成軍10週年的夕陽武士樂團，也將演唱多首經典台語歌曲，台語搖滾天團董事長樂團壓軸，演唱〈燒肉粽〉、〈眾神護臺灣〉等多首好歌，歡迎觀眾免費索票入場。

公視台語台5週年台慶演唱會免費索票QRcode連結。（公視提供）公視台語台5週年台慶演唱會免費索票QRcode連結。（公視提供）

除超強演出陣容，公視台語台更與高雄在地60年老店福田傳統糕餅手作坊合作，準備限量1000顆客製壽桃發放給入場民眾，免費索票連結｜。

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