90年代紅翻天英國超模 喬治娜庫珀結婚4月魂斷異鄉

90年代紅極一時的英國超模喬治娜庫珀死於希臘。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕46歲的英國超模喬治娜庫珀（Georgina Cooper）在美國時間8日傳出離世消息，享年46歲。喬治娜好友在社群平台發文哀悼才讓憾事曝光，她今年6月與第2任丈夫結婚，兩人才結婚4個月，就此天人永隔。

喬治娜經紀人透露她在新冠疫情期間健康就出現問題。（翻攝自IG）

根據《Dailymail》報導，喬治娜經紀人表示，當時喬治娜正與新婚老公奈傑爾（Nigel）在希臘科斯島旅遊，途中喬治娜突然感覺身體不適緊急送醫，後又出動空中直升機轉院至克利特島，進加護病房搶救5天後仍宣告不治，遺體已於11月初運回英國。

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喬治娜曾多次登上知名媒體封面。（翻攝自IG）

喬治娜經紀人透露，在新冠疫情期間喬治娜的身體狀況就不太好，時常進出醫院。由於她目前正值新婚時期，對未來有著無限的憧憬和希望，先前有媒體傳出她死於腦出血，對此說法經紀人並未證實，而喬治娜的朋友則極力否認。

喬治娜庫珀13歲就出道當模特兒，在90年代紅極一時，15歲還在天團邦喬飛的MV當中客串，並多次登上國際時尚雜誌封面。

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