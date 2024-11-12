AI主播初登場西門町街頭 遊客大喊：真是驚喜！

倪珍擅長多國語言。（NOWnews提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕隨著人工智慧（AI）技術的普及，AI應用已融入大眾的生活，NOWnews的AI主播「倪珍」，在社群媒體上總是搭配時事話題呈現多變的造型，而且擬人、生活化的與粉絲互動讓她粉絲數一舉突破萬人，近期更現身台北最夯地標-西門町，透過大型螢幕為現場民眾播報氣象。

NOWnews總經理鄭智鴻表示：「倪珍走出攝影棚第一個地點會選在西門町，是因為倪珍不僅會講中文、英文，更擁有自己專屬的越南語頻道，24小時播越南語，AI主播的特性就是不受語言影響，可以多國語言播報，不僅服務台灣人，更服務到訪台灣的外國遊客。」

請繼續往下閱讀...

倪珍街頭初登場吸引不少人駐足觀看。（NOWnews提供）

倪珍街頭初登場吸引不少人駐足觀看，一位粉絲表示：「平時只能在螢幕上見到倪珍，這次能在街頭『相遇』，特別親切！」另一位學生粉絲知道螢幕上的主播是AI虛擬人後驚訝表示：「遠距離透過大螢幕看，真的看不出來是虛擬人，正好奇是哪裡又出現了一個美女主播。」現場的熱烈反應甚至吸引不少觀光客駐足，一位遊客說道：「來台灣看到這樣數位化的場景，真是驚喜！」

不少遊客被倪珍吸引。（NOWnews提供）

不少粉絲也提出了對倪珍的期望，希望她不僅能播報天氣，還能成為生活顧問，提供旅遊推薦、穿搭建議，甚至當地美食導覽，甚至還有粉絲提議增加語音互動功能，讓倪珍隨時解答生活問題。倪珍開發團隊表示，現在倪珍已經不單單只是主播，已經和移民署、刑事局合作，從多語言服務新住民到協助推廣反詐騙等活動，未來將持續優化她的功能，讓她更符合大眾需求，更可能在健康管理、教育、旅遊等領域多元發展，讓倪珍主播成為人們日常生活的AI助手。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法