黃曉明女友GG了！ 葉珂前夫狠撕謊話揚言開告

葉珂（左）與黃曉明公布戀情之後，黑料不斷。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星黃曉明與「Angelababy」楊穎離婚後，戀上葉珂。沒想到葉珂爭議不斷，除了先前評論伍佰的歌很猥瑣、蔡依林和陶喆歌曲丟人外，還爆出索要天價分手費，日前葉珂發文宣布退出網路，但葉珂前夫卻沒饒了她，驚爆葉珂說謊，並揚言提告。

曾經踢爆網紅「小楊哥出軌風波」的直播主「妖怪」公布自己與葉珂對話的錄音內容，葉珂提到與前夫為何結束婚姻，表示：「在外面有人，有實錘的」葉珂還很無奈說：「我是淨身出戶跟了黃曉明，而且因為要保全黃曉明，準備跟他好好過日子，其實我跟前夫當初離婚時我有他公司股份，他公司每年固定要分紅給我，他家裡的房子我是可以分掉3分之1的，我全部都沒要這些東西，我就只是換得安寧」。葉珂還將放棄這些財務形容成「割肉」，心疼說：「所以說我割肉時我有多痛」。好奇的妖怪忍不住追問：「為什麼要割肉？防止前夫來咬妳？」葉珂只說是維護黃曉明。

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直播主妖怪公布了自己和葉珂的對話錄音。（翻攝自抖音）

「明星的輿情，不管是真是假，只要起來了就是對他很大的損傷。」葉珂儼然穩坐黃夫人之位，這讓妖怪直言：「深圳那幫人都說妳就是殺豬盤，想騙黃曉明，才給了前夫封口費」葉珂拎聞此言，著急忙慌解釋：「那肯定是我希望他不要再出來講，但不是殺豬盤，因為我跟黃曉明我是拿不到錢的，我跟了他（黃曉明）以後，我們倆想在買套房子，我都想努力賺錢買房的，跟他是拿不到錢的，我還得出來打工。」

葉珂與妖怪的對話激怒葉珂前夫，揚言提告。（翻攝自微博）

葉珂前夫提出4點反擊葉珂對外發布言論，這5點分別是：1、他與葉珂婚姻存續期間沒有出軌，女方說詞是為了浪尖和利用他洗白2、他沒有拿過葉珂封口費，因顧及孩子和家庭，且不想再與葉珂有糾葛，才簽下他所說的協議3、結婚10年共同賺的所有錢都在葉珂手上，離婚時他只拿回自己父母買的房子4、葉珂從未擁有他家公司的股份，所以分紅、分房子都是無中生有。

葉珂前夫痛斥：「很多人都罵我蹭熱度，說我不放過孩子媽（葉珂），到底是誰不放過誰？」他已委託律師擬律師函，預計明後天在微博與小紅書公示。

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