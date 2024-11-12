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娛樂 最新消息

58歲吳大維現況曝光！揪嫩妻約會被認「帶女兒出來吃飯」怒喊

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳大維許多沒出現在螢光幕前，難得演出公視人生劇展《糟糕！我又吸走別人的念頭了》，今出席記者會，58歲的他有個4歲女兒，他很享受家庭，也會和網友分享自己和女兒的生活，問他要不要生第二胎？他四兩撥千金回：「要問老闆娘，畢竟我這年紀再生一個，能看（小孩）幾年都不知道。」雖然他老婆年紀才30歲左右，還有餘力生二胎，但他主要是不希望老婆太累。

吳大維出席《糟糕！我又吸走別人的念頭了》記者會。（記者潘少棠攝）吳大維出席《糟糕！我又吸走別人的念頭了》記者會。（記者潘少棠攝）

吳大維提到自己常追問二胎的問題，除了因為自己年紀太大，女兒對於弟妹也沒有渴望。他還提到有一次夫妻出門，被誤會「吳先生帶女兒出來吃飯」，他有一次展示女兒照片，則是被會說孫女好可愛，讓他哭笑不得，直呼：「內心當場冒出許多『不好的字』。」

而他很注重女兒禮貌方面的教養，像是女兒從1歲牙牙學語之際，他就要求女兒把「請」、「謝謝」掛嘴邊，但偶爾也有力不從心的時刻，像是他們希望女兒少用3C產品，「但當女兒喊了一百次媽媽撒嬌，就會沒原則了，我們被3C打敗。」

吳大維出席《糟糕！我又吸走別人的念頭了》記者會。（記者潘少棠攝）吳大維出席《糟糕！我又吸走別人的念頭了》記者會。（記者潘少棠攝）

吳大維作為傻瓜爸爸，滿口脫離不開女兒經，他說女兒個性像是八面玲瓏的公關，之前問她喜歡爸爸還是媽媽，「她會看人說話，以後可以去商業發展，如果我限制她什麼，她會說喜歡媽媽，我會吃醋，真的很傷我的心。」他有女萬事足，為了女兒連命都可以給，馬上被眾人提醒女兒還不會看新聞，他立刻改口：「老婆是最愛，女兒是第二。」

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