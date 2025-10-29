自由電子報
娛樂 最新消息

時空旅人？粿粿偷吃王子 他9個月前留下「神預言」網瘋朝聖！

今年1月，粿粿在社群曬出與王子的合照時，就有人猜測2人關係不單純，如今醜聞曝光，這則留言被翻出，吸引大批網友朝聖。（圖翻攝自粿粿IG）今年1月，粿粿在社群曬出與王子的合照時，就有人猜測2人關係不單純，如今醜聞曝光，這則留言被翻出，吸引大批網友朝聖。（圖翻攝自粿粿IG）

〔即時新聞／綜合報導〕中信啦啦隊前成員粿粿3年婚姻爆出婚內出軌，老公范姜彥豐今天（29日）跳出來指控她偷吃「王子」邱勝翊，引發外界熱議。早在今年1月，粿粿在社群曬出與王子的合照時，就有人猜測2人關係不單純，如今醜聞曝光，這則留言被翻出，吸引大批網友朝聖，直呼「時空旅人」！

粿粿與范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，至今已結婚3年，但最近因為2人同框頻率劇減，婚變傳聞不斷，今天范姜彥豐無預警證實婚姻關係出現裂痕，寫下「道德淪喪婚內出軌」，並標記粿粿與王子，掀輿論譁然。范姜彥豐強調自己有看過兩人出軌的證據，也稱曾與粿粿攤牌協商，但粿粿全盤否認，也不見悔意，繼續和王子廝混，悲喊「那是我人生第一次體會到撕心裂肺的痛」。

事實上早在今年1月初，粿粿在IG曬出與王子的合照，當時就有一名網友留言「不知道這以後會不會有故事，板凳先放」。如今醜聞被爆出來，大批網友湧入朝聖，「已坐你旁邊」、「好厲害」、「這是時空旅人了吧」、「神機妙算是你？」、「這裡有未來人啊」、「預言家在這」、「真的一點也不低調」、「隨便滑一下就發現王子出現次數遠超老公欸」、「城裡人真會玩」、「超好笑有人預言成功了」。

