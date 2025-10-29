被爆出軌王子！粿粿IG貼文疑早有端倪 520發佈與王子等人合照

〔記者胡御柔／綜合報導〕藝人范姜彥豐29日突在社群平台發佈影片，控訴妻子粿粿婚內出軌，更直接在影片中標記「王子」邱勝翊及粿粿本人，引發外界震驚與熱議。影片中，范姜表示自從粿粿今年與友人一行人前往美國後，整個出現明顯變化，到後來經常「睡醒出門、凌晨三四點才回家」，甚至後來他更發現「確實有出軌證據」。不過據悉，粿粿對此矢口否認，目前雙方已進入協商程序。

今年5月20日粿粿發佈貼文未見老公與孩子。（翻攝IG）

回顧粿粿的Instagram動態，今年3、4月間的美國行照片中可見，同行者包括王子、簡廷芮、晏柔中、胡釋安、王品澔等人，唯獨未見老公范姜彥豐的身影。引人注意的是，她今年5月20日的貼文中，同樣沒有老公與孩子的照片，反而身穿王子創立的潮牌服飾，與王子及多位友人開心合照，並寫下「祝大家都能跟愛の人一起快快樂樂！」，王子更在底下留言「可可愛愛」，有網友在事件爆發之後也到該貼文底下留言「工作？還是真正的跟王子520快樂」字句引發聯想。

粿粿曾發佈有王子的影片並寫下「當我們在一曲（起）」。（翻攝IG）

此外，她曾發佈一段與王子相關的影片，配文寫下「當我們在一曲」，如今再度被網友翻出熱議。隨著范姜影片曝光，許多粉絲涌入留言關切，整起事件目前仍在發展中。

