自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

被爆出軌王子！粿粿IG貼文疑早有端倪 520發佈與王子等人合照

〔記者胡御柔／綜合報導〕藝人范姜彥豐29日突在社群平台發佈影片，控訴妻子粿粿婚內出軌，更直接在影片中標記「王子」邱勝翊及粿粿本人，引發外界震驚與熱議。影片中，范姜表示自從粿粿今年與友人一行人前往美國後，整個出現明顯變化，到後來經常「睡醒出門、凌晨三四點才回家」，甚至後來他更發現「確實有出軌證據」。不過據悉，粿粿對此矢口否認，目前雙方已進入協商程序。

今年5月20日粿粿發佈貼文未見老公與孩子。（翻攝IG）今年5月20日粿粿發佈貼文未見老公與孩子。（翻攝IG）

回顧粿粿的Instagram動態，今年3、4月間的美國行照片中可見，同行者包括王子、簡廷芮、晏柔中、胡釋安、王品澔等人，唯獨未見老公范姜彥豐的身影。引人注意的是，她今年5月20日的貼文中，同樣沒有老公與孩子的照片，反而身穿王子創立的潮牌服飾，與王子及多位友人開心合照，並寫下「祝大家都能跟愛の人一起快快樂樂！」，王子更在底下留言「可可愛愛」，有網友在事件爆發之後也到該貼文底下留言「工作？還是真正的跟王子520快樂」字句引發聯想。

粿粿曾發佈有王子的影片並寫下「當我們在一曲（起）」。（翻攝IG）粿粿曾發佈有王子的影片並寫下「當我們在一曲（起）」。（翻攝IG）

此外，她曾發佈一段與王子相關的影片，配文寫下「當我們在一曲」，如今再度被網友翻出熱議。隨著范姜影片曝光，許多粉絲涌入留言關切，整起事件目前仍在發展中。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中