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娛樂 音樂

楊大正怎麼了！變身「太陽嬰兒」 狂唱「愛洗愛洗愛洗」

〔記者張釔泠／台北報導〕歷經多年演員身分耕耘，佑仁在2024年末宣布以全新歌手身分「優美Yumi」跟大家面見，全新台語創作單曲〈蓮花頭Liân-Hue-Thâu〉高唱居家生活之道，更邀請金曲樂團滅火器主唱楊大正驚喜獻聲，也找來金獎音樂人柯智豪操刀製作，含金量之高讓佑仁直呼：「意想不到的夢幻合作組合，優美Yumi實在太幸運了！」

楊大正（左）、佑仁。（皇啟有限公司&佑仁提供）楊大正（左）、佑仁。（皇啟有限公司&佑仁提供）

佑仁善於詮釋台灣各種女性角色，其中以「國民媽媽」秀娥廣為人知，後續也開發出不同的女性故事，無論是購物專家、台八演員、樓下鄰居、兒童台姐姐等，都刻劃得入木三分，不但引起觀眾共鳴，還有不少演員或歌手都曾入鏡合體飆戲，包含9m88、連俞函，以及勸世三姊妹的大姐張擎佳都曾是座上嘉賓。

楊大正（左）、佑仁。（皇啟有限公司&佑仁提供）楊大正（左）、佑仁。（皇啟有限公司&佑仁提供）

在演員之外，佑仁對歌唱一直充滿熱情，為了進入音樂領域，他決定開創全新身分，化身「優美Yumi」，佑仁表示：「我在每個領域創作或演出時，習慣創造各種角色和人格，『優美Yumi』是我內在另一個面向，希望能用幽默的方式唱出台灣的生活情感和文化。」新歌〈蓮花頭〉便把每天洗澡會使用的「蓮蓬頭」作為靈感發想，延伸一段奇幻色彩的故事，

〈蓮花頭〉除了交由柯智豪操刀製作，還找來本屆金音獎得主謝明諺吹奏薩克斯風，讓動感洗澡節奏變得時尚摩登，中間Rap段落更請到楊大正特別獻聲，佑仁表示：「當初在找合作歌手時，很直覺就想到大正，沒想到提出邀請他也爽快答應，而且錄音時也不同於一個龐克搖滾歌手的態度，非常迅速進入狀況，甚至他在唱『愛洗愛洗愛洗』時，我直接在錄音室大叫『太可愛了吧』！」

佑仁。（皇啟有限公司&佑仁提供）佑仁。（皇啟有限公司&佑仁提供）

佑仁更邀請楊大正一同入鏡MV，合力完成一支熱鬧歡騰又充滿台味元素的影像作品，對於他的情義相挺，佑仁表示：「能跟欣賞的音樂人合唱已經圓夢，沒想到還有機會請到他來拍MV，實在感激不盡。」為了呈現反差的一面，佑仁以卡通《天線寶寶》為靈感，讓楊大正變成「太陽嬰兒」粉墨登場，而他則化身「蓮花頭女神」，不僅穿上日系藝妓風格的訂製服飾，還穿戴由藝術家李育昇打造的頭飾，伴隨過去各種演出角色不斷切換，贏得不少網友好評。

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