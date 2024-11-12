李多慧遭跟拍！電豹女笑笑「感同身受」發聲

〔記者侯家瑜／台北報導〕「電豹女」笑笑上週主持李雅英為「BHC炸雞」擔任一日店長記者會，被問到近期的李多慧跟拍事件，她表示：「能理解大家在不同的職務上，都有自己的工作要完成，不過跟李多慧一樣身為啦啦隊，我能感同身受如果一直感受到有人跟著我，我應該也會很驚恐。不管是媒體前輩們或是粉絲們，居多都是對我們相當照顧跟友善的，也是幫助每位女孩發光發亮的的要素之一。」

笑笑擔任活動主持人。（想想時間有限公司提供）

這次主持隊友李雅英的一日店長活動，笑笑說李雅英私下就是個很敬業的人，「她只要到了活動現場總是能保持笑容，放電魅力十足，也會照顧到每個不同角度的鏡頭，讓來看她的人都是開心的。」笑笑自己主持活動當天其實非常緊張，也怕自己表現不好，緊張感莫名地倍增，而善解人意的李雅英一直逗她開心幫忙緩解笑笑的壓力，「雅英還拿護手霜給我擦，非常貼心。」

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笑笑回應李多慧跟拍事件。（想想時間有限公司提供）

李雅英（右）、笑笑私下感情好。（想想時間有限公司提供）

李多慧。（資料照）

而現場工作人員也表示李雅英在跟笑笑對內容時就像個很疼妹妹的姊姊般，看著笑笑一直笑，還問了笑笑緊不緊張，笑笑說不緊張，李雅英還特別模仿笑笑說不緊張的樣子，工作人員也把這段有趣的互動影片PO上IG，當天到場支持的粉絲說:「今天來得很值得，一次看到2位高顏值的女孩，且都是自己愛的，這組合太讚了！」

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