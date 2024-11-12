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侯昌明愛女國外連續高燒1週 急壞心好亂

侯昌明與曾雅蘭女兒侯塞蕾（右），今年遠赴美國紐約攻讀服裝設計。（翻攝自侯昌明臉書）侯昌明與曾雅蘭女兒侯塞蕾（右），今年遠赴美國紐約攻讀服裝設計。（翻攝自侯昌明臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名主持人侯昌明與曾雅蘭2001年結婚育有1對子女，女兒侯塞蕾今年遠赴美國紐約攻讀服裝設計，近日卻傳出在異鄉病倒消息。

據了解，侯昌明愛女不僅連續發高燒近一週且住進醫院，侯昌明心急如焚表示：「心好亂！」

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侯昌明11日在臉書曝光病床照，透露在紐約讀書女兒掛病號，「女兒一直以為自己只是感冒，連續高燒快一個禮拜後才發現不對勁，到醫院檢查後馬上被安排住院。」

由於女兒隻身一人病倒在國外，侯昌明擔心到手機不敢關靜音，只為了隨時知道女兒最新狀況，甚至做好隨時飛去紐約照顧女兒打算。

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侯昌明坦言，自己不知道要讓女兒待在當地治療，還是飛回台灣就醫，大喊：「心裡真的好亂喔！」發文後，藝人潘若迪也留言：「別急別急先看情況再決定，沒事的平安。」

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