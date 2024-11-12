侯昌明愛女國外連續高燒1週 急壞心好亂

侯昌明與曾雅蘭女兒侯塞蕾（右），今年遠赴美國紐約攻讀服裝設計。（翻攝自侯昌明臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名主持人侯昌明與曾雅蘭2001年結婚育有1對子女，女兒侯塞蕾今年遠赴美國紐約攻讀服裝設計，近日卻傳出在異鄉病倒消息。

據了解，侯昌明愛女不僅連續發高燒近一週且住進醫院，侯昌明心急如焚表示：「心好亂！」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：55歲侯昌明躺床上吃餅乾看電視 曾雅蘭斥酸沒有羞恥心

侯昌明11日在臉書曝光病床照，透露在紐約讀書女兒掛病號，「女兒一直以為自己只是感冒，連續高燒快一個禮拜後才發現不對勁，到醫院檢查後馬上被安排住院。」

由於女兒隻身一人病倒在國外，侯昌明擔心到手機不敢關靜音，只為了隨時知道女兒最新狀況，甚至做好隨時飛去紐約照顧女兒打算。

相關新聞：曾雅蘭當起看護照顧失智公公 侯昌明狠回：不想跟妳講話

侯昌明坦言，自己不知道要讓女兒待在當地治療，還是飛回台灣就醫，大喊：「心裡真的好亂喔！」發文後，藝人潘若迪也留言：「別急別急先看情況再決定，沒事的平安。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法