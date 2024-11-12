（連線訪問）奧斯卡得主不認演反派！提姆羅賓斯盼粉絲對他喊禁語

〔記者許世穎／台北－倫敦連線報導〕由《沙丘》系列「聖母」蕾貝卡弗格森監製並主演的Apple TV+ 熱門影集《末日地堡》將推出第2季，已當上地堡市長的奧斯卡得主提姆羅賓斯和飾演司法部執行官的凡夫俗子回歸演出，兩人除了直呼「別再說我們是壞人！」更笑言沒有碰到劇迷對他們喊劇中禁語「我想出去」，提姆直說：「還真希望有人來對我這樣說呢！」

提姆羅賓斯在影集《末日地堡》飾演地堡市長，認為角色不全然是壞人。（Apple TV+ 提供）

《末日地堡》改編自休豪伊傳奇暢銷科幻小說《羊毛記》三部曲，首季推出後佳評如潮，不僅登上串流平台收視排行之冠，更成為「全美最受歡迎影集」。提姆認為該劇反映了人們熟知的真實世界，「人類情感和關係依然是這個系列的核心，我確實看到了和我們在這個星球上過去5年的生活有一些相似之處。」

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蕾貝卡弗格森監製並主演的熱門影集《末日地堡》將推出第2季。（Apple TV+ 提供）

提姆表示，許多時候人們都被專家引導著該做什麼事，「我們都希望那些專家是正確的，並且真心為了大眾的利益，我覺得現在很多人對此產生了疑問，所以他們可能會在劇中看到類似的反思。」凡夫俗子則說兩人在戲裡都背負著一些責任，可能是家人、也可能是地堡的居民，「我了解角色的意圖，就像任何人一樣，他身上有優點，有時候就是為了更遠大的利益。」

凡夫俗子（左）和提姆羅賓斯一同出席影集《末日地堡》第2季倫敦首映會。（Apple TV+ 提供）

對此提姆也表示認同，更形容這就是自己想演出的原因，「我覺得我們兩個的角色都有一種對地堡的責任，迫使他們做出一些表面上看起來不好的決定。」他說一直對掌權者感到好奇，尤其是常聽到以「為了更遠大的利益」來辯解作出的決定，說著更感嘆：「不幸的是，這樣的治理方式越來越普遍。」

凡夫俗子在影集《末日地堡》飾演司法部執行官，直說角色背負不少責任。（Apple TV+ 提供）

在第2季一開始，蕾貝卡飾演的茱麗葉已到地表的世界尋找真相，凡夫俗子解釋：「我們在劇中因此進入了緊急模式，想著如何平息風暴，讓大家重新集中注意力，這有點像當權者，像政府在事情發生的時候，想要轉移大家的注意力時會有一套計畫。」

提姆則接著說「有些看似是真相的東西，也許並不是真相，這也是我喜歡這部影集的原因之一，真相以及我們對真相的理解，隨著故事的推進開始有不同發展，所以別把我們當成壞人來看啊！」

由於在影集裡說「我想出去」是一種禁忌，如果有人說出來就會被兩人流放，提姆大笑表示「真希望有人來跟我說，但目前還沒有！」凡夫俗子也笑說：「大家會問道關於《末日地堡》的一些事，但還沒有人這樣跟我說，我想我們這裡還不錯啊！」

至於若真的要住在地堡，會想帶著什麼同行，提姆想想表示「我想帶進去的東西最後都會被沒收，所以大概是我愛吃的食物吧！」凡夫俗子則希望chill一點，直說會帶些音樂，「像是約翰柯川（已故知名爵士薩克斯風手）的音樂，還有《聖經》」讓提姆聽完直說「那我要跟你一起混，我帶著哲學詩歌《物性論》一起！」

《末日地堡》第1季正於Apple TV+ 熱播中，第2季將於本週五（15日）全球上線。

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