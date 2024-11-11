家寧前男友出面爆料 情侶檔「眾量級」ANDY是小王？

網友本來很看好家寧（左）與ANDY這對情侶檔，不斷催婚。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber情侶檔「眾量級」家寧和ANDY爆出分手後，兩人各自開設新頻道，家寧的「祕月期POPOO」第一支影片因舉止怪異，還爆出邪教話題，不少網友都坐等吃瓜。近日有男子自稱是「家寧前男友」接受乃吉乃吉YouTube頻道採訪，表示自己當兵時被兵變，小王就是ANDY。

自稱是「家寧前男友」的人（戴帽者）接受採訪，曝光家寧當年分手舊事。（翻攝自乃吉乃吉YouTube頻道）

家寧前男友表示，自己和家寧是大學時的學長和學妹，兩人交往2至3年。兩人是在家寧大三時開始交往，當時家寧還不是網紅，後來學長去當兵慘遭「兵變」，而且當時家寧和ANDY就在一起。

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家寧前男友說，當時因為自己去當兵，只能在週末時見面，當時的「眾量級」還處在前身，由2男、2女組成，某日家寧對前男友說拍片拍得太晚，所以要到另外一位女團員家借住過夜，沒想到當天前男友一直無法聯絡到家寧本人，思來想去乾脆聯絡家寧聲稱要去借住的女團員。聯絡之後前男友發現家寧根本就沒有借住在女團員家，直接衝到家寧家堵人。

家寧（後）當初兵變學長，當時就跟ANDY走得很近。（翻攝自IG）

前男友在家寧住所樓梯間等待，沒想到卻看到家寧跟ANDY一起出電梯才要回家，但家寧否認兩人有「什麼」指說是因為工作才一同返家。前男友有拿出當時與家寧的親密合照與情書證明自己並未說謊。

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