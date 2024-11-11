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娛樂 最新消息

曾是反詐騙大使 女星林逸欣被告詐騙台北嘉義往返做筆錄

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經擔任過「反詐騙大使」的女星林逸欣，今（11）在社群發文，表示自己收到警方通知被提告詐騙，她自費從台北到嘉義去做筆錄，到案日期竟然還恰好是她的開唱日，讓她覺得哭笑不得。

女星林逸欣曾任反詐騙大使。（翻攝自臉書）女星林逸欣曾任反詐騙大使。（翻攝自臉書）

林逸欣受到朋友帳戶被到牽連，從台北到嘉義作筆錄。（翻攝自臉書）林逸欣受到朋友帳戶被到牽連，從台北到嘉義作筆錄。（翻攝自臉書）

林逸欣在社群發文表示，因到案日正好是她開唱的日期，為了更改到案時間，她專程花了一天從台北到嘉義去做筆錄，更自嘲自己曾經是反詐騙大使，沒想到有朝一日竟然會被告詐欺，還進了警察局。

林逸欣表示自己接到警方通知信，指她涉嫌詐騙須至嘉義作筆錄。林逸欣致電偵查負責警官，得知原來是她朋友的帳戶遭盜用後，部分金額匯入她的戶頭，才被列為詐騙洗錢共同犯。

林逸欣呼籲大家如果遇上可疑情形，快打165反詐騙專線求證。（翻攝自臉書）林逸欣呼籲大家如果遇上可疑情形，快打165反詐騙專線求證。（翻攝自臉書）

林逸欣自費從台北到報案地嘉義完成筆錄，她說這趟車前比詐騙金額還高，當時朋友戶頭匯入2600元給她，但沒有對話紀錄，最後她還是不忘自己是反詐騙大使，呼籲民眾一定要小心詐騙，如果有任何疑問，記得打165反詐騙專線求證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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