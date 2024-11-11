香港新波神白雲穿學生制服 胸前4字引暴動：讓專業的來

36歲香港新波神白雲。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕36歲香港新波神「Snowy」白雲曾經以「神獸天使」造型擄獲不少宅男芳心。尤其是白雲超級豐滿上圍，更是讓人羨慕不已，白雲近年積極經營社交平台，也時不時放福利讓老司機們大飽眼福。近日她在社群帳號po一張泳裝照因為「四個字」更是引起老司機暴動。

白雲身穿日本學生泳裝，胸前4字引發暴動。（星島日報提供）

日前白雲在社群平台發布多張辣照，其中一張泳裝照胸前印著「不會遊（游）泳」，該泳裝並非性感型，而是日本學生上游泳課會穿的制式泳衣，深藍色連身造型學生泳衣反而襯托出白雲偉大豐胸的反差性。

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白雲身穿日本學生泳裝，胸前4字引發暴動。（星島日報提供）

穿上學生連身泳衣的白雲刻意在泳池旁邊搔首弄姿，擺出各種性感誘人Pose，更用上小心機以雙臂悄悄夾住胸部，一道深不見溝壑的線條，引人無窮遐想。

白雲身穿性感白色泳裝，在馬背上馳騁。（星島日報提供）

網友看見白雲胸前「不會遊（游）泳」紛紛自告奮勇：「讓開，讓專業的來」、「我教你，女神受教嗎」。

白雲時常曬照展現自己的傲人上圍。（星島日報提供）

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