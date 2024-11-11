五月天桃園演唱會15萬張門票搶空 是否加場唱片公司回應了

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天「回到那一天」新年特別版演唱會，12月28日起在樂天桃園棒球場舉辦6場，門票昨（10日）開賣後，15萬張票完售，不少歌迷引用周杰倫粉絲買不到票開玩笑說要去大巨蛋下水道聽歌模式苦笑說，這下也得到下水道聽五月天唱歌，但桃園棒球場有下水道嗎？又成為網友討論笑點。

五月天演唱會門票總是一票難求。（相信音樂提供）

不少歌迷好奇五月天桃園場有可能再加場嗎？今相信音樂也做出回應：「會考量各個條件狀況來考量，一切消息請以相信音樂官方公布為主，謝謝。」

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五月天的大型公仔出現在上海外灘，成為打卡熱點。（相信音樂提供）

昨晚五月天也在上海體育場展開11場「回到那一天」演唱會，這也刷新場次紀錄，另外在上海體育場和外灘都有超大型五月天Q版公仔，成為歌迷、遊客搶拍照的熱門打卡地點。

五月天開唱，歌迷搶拍場外的大型公仔。（相信音樂提供）

冠佑談到，因為這次有11場演唱會，所以會在上海待一段時間，五月天也會上街走走逛逛，如果在街上遇到他，記得跟他打聲招呼，此話一出，瑪莎打趣說：「我會幫你上網打卡。」逗笑全場歌迷。

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