西門町看電影多一選擇 喜樂時代打造10廳1350座位精緻影城

〔記者王榮祥/高雄報導〕喜樂時代影城今宣布,已與萬華企業簽約,將在今日數位影城舊址重新打造10個廳、共1350個座位數的精緻影城,要幫西門町的大小觀眾找回美好的記憶。

喜樂時代影城總經理程立峯(左起)、 喜樂時代影城董事長高素娥,與萬華企業代表簽約,將於今日影城打造全新影視空間。(喜樂提供)

喜樂指出,秉持著以往增加幸福感為出發點、 All in One 的理念,為觀眾精心規劃全方位數位影城,涵蓋巨幕微影廳及全沙發座椅、及多元化的影片選擇,除了硬體設備外,更深度結合科技、動漫、文創流行的元素在場域空間,影城預計明年第一季開幕。

喜樂時代總經理程立峯表示,曾經的西門町是台灣最著名的電影街,雖然現在影城業寒冬只過了一半,但喜樂依然勇敢接下今日數位影城,除了基於擴點計畫的推動外,更多的是不忍電影觀眾積累數10年的集體回憶就此漸漸消散。

在高雄打出口碑的喜樂影城將進駐西門町,圖為喜樂時代高雄總圖店。(喜樂提供)

業主萬企代表指出,作爲歷史悠久的萬華老品牌,看著西門町商圈的盛衰,持續的社區發展跟社會責任對企業來說非常重要,這次與喜樂時代影城合作理念一拍即合,有信心讓大家重遊今日商場、找回屬於今日的興盛。

