晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

西門町看電影多一選擇 喜樂時代打造10廳1350座位精緻影城

〔記者王榮祥／高雄報導〕喜樂時代影城今宣布，已與萬華企業簽約，將在今日數位影城舊址重新打造10個廳、共1350個座位數的精緻影城，要幫西門町的大小觀眾找回美好的記憶。

喜樂時代影城總經理程立峯（左起）、 喜樂時代影城董事長高素娥，與萬華企業代表簽約，將於今日影城打造全新影視空間。（喜樂提供）喜樂時代影城總經理程立峯（左起）、 喜樂時代影城董事長高素娥，與萬華企業代表簽約，將於今日影城打造全新影視空間。（喜樂提供）

喜樂指出，秉持著以往增加幸福感為出發點、 All in One 的理念，為觀眾精心規劃全方位數位影城，涵蓋巨幕微影廳及全沙發座椅、及多元化的影片選擇，除了硬體設備外，更深度結合科技、動漫、文創流行的元素在場域空間，影城預計明年第一季開幕。

喜樂時代總經理程立峯表示，曾經的西門町是台灣最著名的電影街,雖然現在影城業寒冬只過了一半，但喜樂依然勇敢接下今日數位影城，除了基於擴點計畫的推動外,更多的是不忍電影觀眾積累數10年的集體回憶就此漸漸消散。

在高雄打出口碑的喜樂影城將進駐西門町，圖為喜樂時代高雄總圖店。（喜樂提供）在高雄打出口碑的喜樂影城將進駐西門町，圖為喜樂時代高雄總圖店。（喜樂提供）

業主萬企代表指出，作爲歷史悠久的萬華老品牌，看著西門町商圈的盛衰，持續的社區發展跟社會責任對企業來說非常重要，這次與喜樂時代影城合作理念一拍即合，有信心讓大家重遊今日商場、找回屬於今日的興盛。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中