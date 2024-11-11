《甄嬛傳》安陵容自曝「9歲險遭性侵」 藏29年落淚發聲

陶昕然自曝童年險遭侵犯的經歷。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕38歲中國女星陶昕然過去因演出《後宮甄嬛傳》「安陵容」一角走紅，近日她以製片人的身分出席電影《夾縫之間》的宣傳活動，意外揭露兒時差點遭到性侵的經歷，引起關注。

陶昕然帶著母親和女兒一起出席《夾縫之間》首映會，在活動進行中，她提到拍這部片的初衷，「我們做過一個數據調查，發現女性被侵犯和猥褻的比例高達66.7%」。接著含淚望向台下的母親詢問，「媽媽，我能說嗎？」在母親的肯定之下才坦言，「那年我9歲，那天我跑走了，對方性侵未遂。」

請繼續往下閱讀...

陶昕然語帶哽咽透露，直到自己當媽媽，才決定將這件事告訴母親，事到如今也決定將自己的經歷公開，希望透過電影傳達勇敢發聲的重要性。消息曝光後，關鍵字「#陶昕然哽咽談9歲時差點被性侵」迅速衝上微博熱搜，讓大批粉絲相當心疼。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法