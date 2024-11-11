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李多慧遭不明人車跟拍 嫌疑人傳為女狗仔

李多慧昨午現身新北市警察局婦幼隊製作筆錄，說明懷疑遭跟蹤經過，淚灑警局。（記者徐聖倫攝）李多慧昨午現身新北市警察局婦幼隊製作筆錄，說明懷疑遭跟蹤經過，淚灑警局。（記者徐聖倫攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧爆出在新北市三重疑遭跟蹤騷擾，10日前往婦幼警察隊作筆錄，透露已被人車跟拍一段時間，讓她非常害怕難過，更一度淚灑警局，警方透露目前已鎖定嫌犯，起初懷疑嫌犯是男性，但經追查確認其實是女子，因外表打扮中性才會產生誤會，目前已通知對方盡快到案說明。

相關新聞：不只李多慧！中信兄弟啦啦隊正妹自爆 「捷運下車一路被偷拍跟蹤」

李多慧昨在臉書披露9日晚間準備回家休息，發現有陌生白車沿路跟拍，導致她無法直接回家，警方獲報主動加強李多慧住家周遭巡邏，並安排她到婦幼隊完成報案。

新北市婦幼隊長劉家次表示，婦幼隊已完成受理李多慧報案，三重警方鎖定嫌犯，後續將根據筆錄積極查緝到案，並同步加強當事人住家周邊巡邏密度，保障當事人安全與隱私。

相關新聞：跟拍李多慧疑媒體狗仔   警方以車追人掌握身分待通知到案

警方也依《跟騷法》偵辦鎖定特定對象「1男1女」，但傳出被李多慧反拍的嫌犯其實是女性媒體狗仔，因打扮中性才會產生誤會，但警方不願證實，僅表示將通知對方盡快到案釐清事件。

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