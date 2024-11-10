高雄跨年晚會第二波卡司公布！3大天團一次集滿

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2025高雄夢時代跨年晚會第二波卡司公布，一次集滿3大天團，告五人、滅火器 、麋先生將接力開場。

高雄市長陳其邁今（10日）晚透過臉書宣布「你許願的都來高雄跨年了，帶給你最搖滾跨年夜！」2025高雄夢時代跨年晚會，第二波卡司有大勢樂團告五人Accusefive、滅火器Fire EX.、麋先生MIXER。

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今年獲得金曲年度歌曲獎的告五人，將在高雄夢時代跨年晚會開唱。（本報資料照）

​陳其邁說，今年獲得金曲年度歌曲獎肯定、近期獻唱爆紅影集《影后》序曲的告五人，二度驚喜登上高雄跨年晚會，要用充滿歡樂的表演，回饋他們印象中最熱情的高雄粉絲。

滅火器樂團。（夥球擊提供）

​至於2025迎來成軍25年的金曲樂團滅火器，則預告將帶來不同於音樂祭的演出，與粉絲一起倒數。

麋先生。（相信音樂提供）

​人氣超高的金曲樂團麋先生，除了年末登上跨年舞台外，明年3月還將唱進高雄巨蛋。主唱聖皓、吉他手喆安表示，連續「回家演唱」讓他們感受到榮歸故里的驕傲，將努力帶來最完美的演出。

2025高雄跨年晚會將於12月31日晚間於夢時代登場，第一波已公布的卡司有徐佳瑩、盧廣仲等人，近日將有更多卡司即將公開。

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