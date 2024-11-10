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娛樂 音樂

玖壹壹台中搞大了！兩大「角頭」 突現身 驚人結局曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕玖壹壹慶祝成軍15週年，號召南北歌迷在「南北貳路音樂節」相聚，開場首日吸引了5萬名粉絲朝聖，也邀請了《角頭》雙帥王識賢、王陽明合體，王識賢十分看好玖壹壹：「聽說你們15年，我出道30多年了，相信未來15年，會是玖壹壹的一片天。」

王陽明、王識賢力挺玖壹壹。（混血兒提供）王陽明、王識賢力挺玖壹壹。（混血兒提供）

玖壹壹人緣好，演藝圈眾好友都來相挺，TRASH搶先在12月小巨蛋開唱前在台中帶來最精華演出，主唱阿夜分享：「很開心來到南北貳路，聽說玖壹壹15年了，很恭喜他們。」鼓手魁剛接話：「還聽說健志當爸爸，健志說要跟我學鼓到現在還沒學，可能要他兒子來學了。」阿夜接著宣傳：「剛好我們也15年，年底即將在小巨蛋開演唱會，現在已經買不到票，如果大家還想買票，也許會加場。」

動力火車力挺「南北貳路音樂節」。（混血兒提供）動力火車力挺「南北貳路音樂節」。（混血兒提供）

動力火車也來同歡，尤秋興先是獻上恭喜：「聽說健志（老婆）即將生小孩了，我覺得年輕還是有優勢，我很羨慕。」健志幽默接話：「說真的，做那檔事就是要『趁少年』。」

玖壹壹、王識賢飆唱。（混血兒提供）玖壹壹、王識賢飆唱。（混血兒提供）

玖壹壹演出時，王識賢帥氣出場合唱《做你的格》，接著王陽明也驚喜現身，讓台下陷入暴動，王陽明重現電影中的招牌台詞，霸氣一呼：「你們知道大橋頭是誰的嗎？是我爸的！」健志接著要洋蔥也學一下，洋蔥不解：「可是我爸在台下？」因為氣勢差很多，讓大家笑翻。

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