百萬YTR夫妻「RyuuuTV」傳婚變！ 男方證實雙方皆出軌

擁有百萬訂閱的YouTube頻道「RyuuuTV」，近日傳出共同經營的夫妻2人出現婚變。（圖擷取自「Ryuuu TV / 學日文看日本」YouTube頻道）

〔即時新聞／綜合報導〕擁有百萬訂閱的「RyuuuTV」，是由大馬籍「Ryu」、日本籍「Yuma」夫妻檔共同經營的YouTube頻道，以時常拍攝各種夾娃娃、教學日文、夫妻互動等題材聞名。然而，先後爆出Ryu疑似劈腿外遇、Yuma發文暗示2人關係一言難盡，今（10）日Ryu證實是女方婚內出軌在先，自己則是在她之後才出軌，整起事件劇情峰迴路轉，引發各界熱烈討論與關注。

YouTube頻道「RyuuuTV」自2015年開始在開始經營至今，該頻道所有影片合計觀看次數已累積高達4.8億，訂閱粉絲數更高達181萬人。然而，近日有不少眼尖的紛絲發現，Ryu和Yuma鮮少同框，質疑2人是否發生婚變；接著又傳出，一名中國籍女畫家不僅曬出一張Ryu的自畫像、還標註其IG帳號，更直白寫下「大好き（最喜歡你了）！」，引發網友嘩然，紛紛痛批Ryu和小三搞外遇還無恥公開。

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對此，Yuma也發文回應稱，她與Ryu目前的狀況持續在變化，所以無法向大家解釋，「我自己也不知道不久的將來會變成怎麼樣，等著答案的這段時間，感覺時間過得特別慢。」結果該文一出，讓中國女畫家氣炸發文，指控是Yuma先外遇，並非她事先介入2人的感情，「我判斷Ryu已經從上一段感情走出來了，我接受了這段感情。這意味著我介入了別人的婚姻，但我並未介入別人的感情。」

當事人之一的Ryu，則在今日發表長文說明來龍去脈，除了證實確實是Yuma外遇在先，也透露自己事後出軌女畫家的原因，並認定這是「雙方出軌」，他願意扛起所有的責任，也懇求大家不要責罵所有的當事人，「如果觀眾對這樣的我還有些關心，憐憫都行，拜託不要去傷害Yuma和畫家。也不要去罵男方。整個事情的大流程裡，惡的源頭還是在我這。我這邊隨時歡迎大家的情緒發洩。」

該文一出，再度引發網友熱烈討論，雖然多數人決定繼續觀望這事件的後續發展，但仍有不少人針對故意爆發這起事件的中國女畫家作法，感十分不理解，更紛紛痛批說，「綠茶味好重」、「中國女就是心機重」、「中國女做婊很有一手」、「最要不得的就是小三那篇文，小三就小三理直氣壯什麼？」、「如果是決定好不離婚，可以有另一半，那畫家也不該自己公開關係，也要和對方討論才是」。

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