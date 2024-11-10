難怪捷克隊暈船！啦啦隊女神「濕身S曲線」超吸睛

「Dragon Beauties小龍女」成員「口水」宜芳。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕為備戰世界12強棒球賽，台灣日前特地邀請捷克國家棒球代表隊來台進行交流賽，對方竟被台灣啦啦隊應援場面驚艷，還對味全龍「Dragon Beauties小龍女」成員「口水」宜芳留下深刻印象，更在官方IG發出她的照片，口水也親自回覆，「Thank you so much」。而她昨（9日）PO出一組濕身辣照，讓粉絲直呼：「果然是捷克的最愛！」

捷克棒球隊日前在官方社群帳號寫下此次來台交流心得，更驚訝表示，他們從來不知道在休息室上方跳舞的應援方式，竟然能夠成為棒球比賽的一部分，紛紛感謝這次的開心體驗，並大方讚賞「台北大巨蛋的派對實在太瘋狂了」。

請繼續往下閱讀...

捷克棒球隊在官方社群帳號上傳了中職啦啦隊女孩賣力應援的畫面，甚至特地放了口水的特寫照。口水也在留言區回應，「Thank you so much！」捷克隊大方留下雙手比愛心的表情符號。

口水罕見分享辣照。（翻攝自IG）

口水以往都走甜美路線，然而她昨日在IG罕見曬出性感風格的照片，只見她穿著金屬色的短版細肩帶上衣，將頭向上仰，雙手放在頭上，合身的上衣讓火辣的S曲線一覽無遺。照片曝光後，立刻掀起粉絲暴動，留言大讚，「挖噻！ 不一樣的口水」、「想殺死多少捷克人」、「這太辣，我需要時間消化」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法