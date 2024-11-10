晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

撕掉標籤超越「惡」！酷寒戰士帥炸領軍《雷霆特攻隊*》曝新預告

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙明年將集結全新英雄團體《雷霆特攻隊*》，全新預告今（10）日在巴西迪士尼D 23博覽會正式曝光，多位英雄與曾是反派的反英雄一同回歸，一同撕掉標籤，成為超越「惡」的存在。

「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦強勢回歸《雷霆特攻隊*》。（漫威影業提供）「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦強勢回歸《雷霆特攻隊*》。（漫威影業提供）

該片將由「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦領軍，集結包括二代黑寡婦「葉蓮娜」佛蘿倫絲普伊（於電影《黑寡婦》登場）、「美國刺客」（又被稱為「美國特工」）懷特羅素（於影集《獵鷹與酷寒戰士》登場）、「幽靈」漢娜約翰卡門（於《蟻人與黃蜂女》登場）等人。

漫威《雷霆特攻隊*》集結多位英雄與曾是反派的反英雄一同回歸。（漫威影業提供）漫威《雷霆特攻隊*》集結多位英雄與曾是反派的反英雄一同回歸。（漫威影業提供）

還有「紅色衛兵」大衛哈伯、元老級黑寡婦「梅琳娜」瑞秋懷茲、「模仿大師」歐嘉柯瑞蘭寇（三人皆於電影《黑寡婦》登場）等人一同演出，金球暨艾美獎戲后茱莉路易絲卓佛也再度飾演「瓦倫締娜」。

再度飾演「紅色衛兵」的大衛哈伯先前曾透露片名的星號「*」是後來才加上去的，更神秘笑言「這真的很酷，但我不能再多說了！」《雷霆特攻隊*》將於2025年4月30日搶先美國在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中