撕掉標籤超越「惡」！酷寒戰士帥炸領軍《雷霆特攻隊*》曝新預告

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙明年將集結全新英雄團體《雷霆特攻隊*》，全新預告今（10）日在巴西迪士尼D 23博覽會正式曝光，多位英雄與曾是反派的反英雄一同回歸，一同撕掉標籤，成為超越「惡」的存在。

「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦強勢回歸《雷霆特攻隊*》。（漫威影業提供）

該片將由「酷寒戰士」賽巴斯汀史坦領軍，集結包括二代黑寡婦「葉蓮娜」佛蘿倫絲普伊（於電影《黑寡婦》登場）、「美國刺客」（又被稱為「美國特工」）懷特羅素（於影集《獵鷹與酷寒戰士》登場）、「幽靈」漢娜約翰卡門（於《蟻人與黃蜂女》登場）等人。

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漫威《雷霆特攻隊*》集結多位英雄與曾是反派的反英雄一同回歸。（漫威影業提供）

還有「紅色衛兵」大衛哈伯、元老級黑寡婦「梅琳娜」瑞秋懷茲、「模仿大師」歐嘉柯瑞蘭寇（三人皆於電影《黑寡婦》登場）等人一同演出，金球暨艾美獎戲后茱莉路易絲卓佛也再度飾演「瓦倫締娜」。

再度飾演「紅色衛兵」的大衛哈伯先前曾透露片名的星號「*」是後來才加上去的，更神秘笑言「這真的很酷，但我不能再多說了！」《雷霆特攻隊*》將於2025年4月30日搶先美國在台上映。

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