川普當選後誰會哭泣？ 苦苓點名習近平

美國共和黨總統候選人川普6日擊敗民主黨對手賀錦麗，明年1月將以第47任總統之姿重返白宮。（路透）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）6日勝選確定將重返白宮，知名作家苦苓9日在臉書列舉川普當選後，誰會哭泣？

透過臉書發文，苦苓舉出包括中國領導人習近平、烏克蘭總統澤倫斯基都會哭泣，理由如下：

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1、澤倫斯基哭哭：美國不再軍援，逼他讓地和談，國家英雄做不成，總統連任無望。

2、巴勒斯坦人哭哭：挺以色列到底，直到清除所有周邊反對勢力，永久佔領加薩也OK。

3、習近平哭哭：中美貿易戰全面開打，印太覇權強烈對抗，想要台灣就來大筆銀子來換。

4、北約哭哭：再不提高各國國防預算GDP佔比，美國可能不玩了！要約你們自己約就好。

5、日、韓哭哭：要我派保全在你們家站崗，當然是你們全額付費用，這個沒什麼好商量。

6、氣候組織哭哭：支持油車、支持頁岩油、退出巴黎協定⋯管你什麼地球暖化氣候變遷。

7、非法移民哭哭：能趕出去多少算多少、拼老命一個也不給進來，「美國夢」就此打烊了。

苦苓最後更下註解：「一人當選，世界哭哭，川普又要上TIME封面了！」

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