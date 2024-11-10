晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

川普當選後誰會哭泣？ 苦苓點名習近平

美國共和黨總統候選人川普6日擊敗民主黨對手賀錦麗，明年1月將以第47任總統之姿重返白宮。（路透）美國共和黨總統候選人川普6日擊敗民主黨對手賀錦麗，明年1月將以第47任總統之姿重返白宮。（路透）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）6日勝選確定將重返白宮，知名作家苦苓9日在臉書列舉川普當選後，誰會哭泣？

透過臉書發文，苦苓舉出包括中國領導人習近平、烏克蘭總統澤倫斯基都會哭泣，理由如下：

相關新聞：龐皮歐不入閣！川普親證實 前駐UN大使海莉也沒有

1、澤倫斯基哭哭：美國不再軍援，逼他讓地和談，國家英雄做不成，總統連任無望。

2、巴勒斯坦人哭哭：挺以色列到底，直到清除所有周邊反對勢力，永久佔領加薩也OK。

3、習近平哭哭：中美貿易戰全面開打，印太覇權強烈對抗，想要台灣就來大筆銀子來換。

4、北約哭哭：再不提高各國國防預算GDP佔比，美國可能不玩了！要約你們自己約就好。

5、日、韓哭哭：要我派保全在你們家站崗，當然是你們全額付費用，這個沒什麼好商量。

6、氣候組織哭哭：支持油車、支持頁岩油、退出巴黎協定⋯管你什麼地球暖化氣候變遷。

7、非法移民哭哭：能趕出去多少算多少、拼老命一個也不給進來，「美國夢」就此打烊了。

苦苓最後更下註解：「一人當選，世界哭哭，川普又要上TIME封面了！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中