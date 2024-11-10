高嘉瑜傳被推薦角逐欣欣百貨董座 競爭對手是同黨前立委

民進黨前立委高嘉瑜。（資料照，記者楊心慧攝）

〔記者林南谷／台北報導〕中央近期陸續佈局國營事業丶官股投資單位首長人事，近傳有意安排前立委高嘉瑜接任退輔會系統的欣欣大眾百貨公司董座，高嘉瑜9日受訪表示，家中原本就開百貨行，無論什麼位置都會全力以赴，不過她指出，目前尚未收到任何消息，一切尊重退輔會遴選程序。

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曾主持年代MUCH台《真情台灣》，昔日問政犀利有「綠營小辣椒」封號的民進黨前立委謝欣霓， 昨晚在臉書開第一槍說：「如果非要在黨內找百貨公司董事長，應該非我莫屬。」

謝欣霓昔有「綠營小辣椒」封號。（資料照）





謝欣霓表示，朋友都知道她是個路癡，只有在百貨公司裡面可以暢行無阻，更重要的是，謝欣霓笑說：「我的枕頭很乾淨。」

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行政院退輔會所屬欣欣大眾百貨公司董事長將於明年2月改選，昨傳出高嘉瑜也是熱門人選名單之一，高嘉瑜說，至明年2月還有4個月時間，大家不用緊張，她會繼續加油，「欣欣百貨能有一些年輕氣象讓人耳目一新，也是一件好事；希望能有一個可以發揮、讓大家看得到我努力的地方，無論什麼位置都會全力以赴。」

至於媒體追問會不會晉升「最會唱歌董座」？高嘉瑜則笑稱，她家原本就是開百貨行，其家業也會是很棒百貨。

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