晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

唱哭陽帆！蘇晏霈罕開金嗓獻唱 抖出王燦直男行徑

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，大牌秀邀請到八點檔一線小生王燦以及民視當家花旦之一蘇晏霈。一開場白冰冰就說：「王燦唱歌實力沒話說，晏霈是我力邀來唱歌的」，白冰冰大讚王燦這麼帥的小生又會唱歌，蘇晏霈這麼美一定要來節目亮個相也好，但蘇晏霈不好意思來到這麼專業歌唱節目，不唱歌很奇怪，就在大家鼓勵下硬著頭皮演唱，可愛的她果然在節目一邊唱一邊「逗樂」大家。

王燦（左）與蘇晏霈兩人出場合唱《姻緣天注定》。（民視提供）王燦（左）與蘇晏霈兩人出場合唱《姻緣天注定》。（民視提供）

王燦與蘇晏霈兩人出場合唱《姻緣天注定》，蘇晏霈提到從接到通告開始，根本就睡不著，這次算是她勇氣十足回饋觀眾，白冰冰說認識王燦很多年了，一直覺得他是彬彬有禮的暖男，沒想到馬上被蘇晏霈否決說：「他說我唱歌很感人讓我超訝異，搞了半天他說是『趕人』的趕！」王燦則說因為以前也經歷過上台會緊張的時候，旁人越安慰越緊張，一定要搞笑緩解一下氣氛。

蘇晏霈唱到深情處時，陽帆突然眼眶含淚看著鏡頭。（民視提供）蘇晏霈唱到深情處時，陽帆突然眼眶含淚看著鏡頭。（民視提供）

蘇晏霈唱到深情處時，陽帆突然眼眶含淚看著鏡頭。（民視提供）蘇晏霈唱到深情處時，陽帆突然眼眶含淚看著鏡頭。（民視提供）

蘇晏霈最後還開金口清唱《新不了情》，蘇晏霈正唱到深情處時，陽帆突然眼眶含淚看著鏡頭，把陽帆唱哭的蘇晏霈笑到不行，大方又可愛的她更是博得滿堂彩。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中