唱哭陽帆！蘇晏霈罕開金嗓獻唱 抖出王燦直男行徑

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，大牌秀邀請到八點檔一線小生王燦以及民視當家花旦之一蘇晏霈。一開場白冰冰就說：「王燦唱歌實力沒話說，晏霈是我力邀來唱歌的」，白冰冰大讚王燦這麼帥的小生又會唱歌，蘇晏霈這麼美一定要來節目亮個相也好，但蘇晏霈不好意思來到這麼專業歌唱節目，不唱歌很奇怪，就在大家鼓勵下硬著頭皮演唱，可愛的她果然在節目一邊唱一邊「逗樂」大家。

王燦（左）與蘇晏霈兩人出場合唱《姻緣天注定》。（民視提供）

王燦與蘇晏霈兩人出場合唱《姻緣天注定》，蘇晏霈提到從接到通告開始，根本就睡不著，這次算是她勇氣十足回饋觀眾，白冰冰說認識王燦很多年了，一直覺得他是彬彬有禮的暖男，沒想到馬上被蘇晏霈否決說：「他說我唱歌很感人讓我超訝異，搞了半天他說是『趕人』的趕！」王燦則說因為以前也經歷過上台會緊張的時候，旁人越安慰越緊張，一定要搞笑緩解一下氣氛。

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蘇晏霈唱到深情處時，陽帆突然眼眶含淚看著鏡頭。（民視提供）

蘇晏霈唱到深情處時，陽帆突然眼眶含淚看著鏡頭。（民視提供）

蘇晏霈最後還開金口清唱《新不了情》，蘇晏霈正唱到深情處時，陽帆突然眼眶含淚看著鏡頭，把陽帆唱哭的蘇晏霈笑到不行，大方又可愛的她更是博得滿堂彩。

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