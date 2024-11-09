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娛樂 最新消息

終於還T-ara清白！前代表認了當年霸凌事件「把受害者變加害者」

南韓女團T-ara曾紅遍國際。（翻攝自臉書）南韓女團T-ara曾紅遍國際。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團T-ara於2009年出道，當時可謂是享譽國際，2017年卻爆出「柳和榮霸凌事件」，團體形象大毀，直到多年後才還她們清白。前代表金光洙近日現身YT節目，首度談起當年這起霸凌事件，坦言對T-ara感到很愧疚。

T-ara於2017年爆出霸凌事件，團體形象大毀。（翻攝自YT）T-ara於2017年爆出霸凌事件，團體形象大毀。（翻攝自YT）

2017年，T-ara成員們在推特（X）上爆發言語霸凌事件，事情都還未經確認，前代表金光馬上就決定要切割和榮，「我叫她帶著合約書過來，當場就撕掉了，然後對她說『沒有任何條件，妳離開吧』

沒想到，切割後輿論仍未停歇，T-ara其他成員的父母希望能把一切的通訊軟體對話證據公諸於世，但被金光洙阻止了「已經是受害者變成加害者的狀態了，不能再讓熱度延燒了」，後續雖然有讓T-ara繼續活動，但仍丟失了不少代言，名聲大敗。

T-ara前代表金光洙首度談起當年霸凌事件，坦言對團員感到很愧疚。（翻攝自YT）T-ara前代表金光洙首度談起當年霸凌事件，坦言對團員感到很愧疚。（翻攝自YT）

金光洙近期被問到會後悔當初的決定嗎？他哽咽表示，因為感覺對不起她們哭了很多次，早知道就多忍耐點，一番話引發韓網怒氣，認為現在說這些實在太晚了。

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

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