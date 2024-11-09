晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

Jessi捲入施暴畫面曝光！判決逆轉還清白 友人抱屈「打擊很大」

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓裔美籍的35歲饒舌歌手Jessi去年2度來台飆唱，除了一連演唱多首嗨歌，更直爽要粉絲教她「台灣國罵」。沒想到，Jessi近日爆出一名男粉絲當街遭她的同行友人毆打，她更被指責冷漠旁觀、未出手制止，不過隨著南韓警方展開數日的調查，整起事件在真相曝光後「逆轉大翻盤」。

Jessi（紅圈處）在施暴事件發生時，曾多次上前勸阻暴行但未果。（組合照，翻攝自IG、YouTube）Jessi（紅圈處）在施暴事件發生時，曾多次上前勸阻暴行但未果。（組合照，翻攝自IG、YouTube）

Jessi爆出9月同行友人當街辱罵，甚至動粗毆打一名18歲粉絲，儘管事後她澄清不認識施暴者，仍依隱匿及協助罪犯逃逸立案調查。事件在網路上迅速發酵，隨著各界輿論甚囂塵上，Jessi也遭南韓人民、網友們群起撻伐，指責她漠視暴力行為，姑息養奸未制止施暴。

監視器畫面還原事件當下，可見Jessi並未外界所言「漠視暴力」。（翻攝自YouTube）監視器畫面還原事件當下，可見Jessi並未外界所言「漠視暴力」。（翻攝自YouTube）

不過，事件在南韓警方展開數日調查後迎來大翻盤，發現Jessi並無參與施暴或威脅，也未隱匿或協助逃脫罪犯的嫌疑，因此決定不將案件移送人民檢察院。事後，Jessi也透過經紀公司回應：「該男子和Jessi無關，是認識的製作人朋友的中國友人。」最終，Jessi雖然獲判無罪，不過好友為她含冤抱屈：「她打擊很大！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中