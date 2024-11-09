Jessi捲入施暴畫面曝光！判決逆轉還清白 友人抱屈「打擊很大」

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓裔美籍的35歲饒舌歌手Jessi去年2度來台飆唱，除了一連演唱多首嗨歌，更直爽要粉絲教她「台灣國罵」。沒想到，Jessi近日爆出一名男粉絲當街遭她的同行友人毆打，她更被指責冷漠旁觀、未出手制止，不過隨著南韓警方展開數日的調查，整起事件在真相曝光後「逆轉大翻盤」。

Jessi（紅圈處）在施暴事件發生時，曾多次上前勸阻暴行但未果。（組合照，翻攝自IG、YouTube）

Jessi爆出9月同行友人當街辱罵，甚至動粗毆打一名18歲粉絲，儘管事後她澄清不認識施暴者，仍依隱匿及協助罪犯逃逸遭立案調查。事件在網路上迅速發酵，隨著各界輿論甚囂塵上，Jessi也遭南韓人民、網友們群起撻伐，指責她漠視暴力行為，姑息養奸未制止施暴。

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監視器畫面還原事件當下，可見Jessi並未外界所言「漠視暴力」。（翻攝自YouTube）

不過，事件在南韓警方展開數日調查後迎來大翻盤，發現Jessi並無參與施暴或威脅，也未隱匿或協助逃脫罪犯的嫌疑，因此決定不將案件移送人民檢察院。事後，Jessi也透過經紀公司回應：「該男子和Jessi無關，是認識的製作人朋友的中國友人。」最終，Jessi雖然獲判無罪，不過好友為她含冤抱屈：「她打擊很大！」

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