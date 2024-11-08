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Toyz快看！超派鐵拳誕生處收攤 「超甲組」半年倒2店

號稱「最有錢網紅」的「超哥」黃伯超。（翻攝自臉書）號稱「最有錢網紅」的「超哥」黃伯超。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕號稱「最有錢網紅」的「超哥」黃伯超，先前開日料店，怎料同為網紅的「Toyz」劉偉健登門踩點，批評了醋飯不好吃，竟「促犯天條」氣得超哥忍不住用超派鐵拳捍衛日料店的口味。超甲組海鮮丼飯延吉店今（8）無預警宣布即日起停業，令人感到吃驚。

超甲組海鮮丼飯宣布收攤。（翻攝自臉書）超甲組海鮮丼飯宣布收攤。（翻攝自臉書）

「因超甲組海鮮丼飯延吉店因店面租約到期 故營業至11/8號 感謝支持我們的所有顧客
如有超甲組 相關事宜 請私訊超甲組粉專 謝謝」這個公告代表，超甲組已經全滅。今年5月超甲組海鮮丼飯通化店5月底熄燈，現在延吉店又收攤，超甲組海鮮丼飯僅有的2家店都關門大吉。

超哥的美食版圖又縮小了一點。（翻攝自臉書）超哥的美食版圖又縮小了一點。（翻攝自臉書）

許多網友看到臉書的公告，紛紛湧入粉絲專頁，並留言：「超哥 孩子又死了」、「沒有鐵拳可以甲粗飽了啦」、「超哥的體質...超倒體」、「觸及最好的一篇文也是最後一篇 笑死」。

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