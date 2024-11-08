晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓國最懂事女友來台！穿透視裝「重現經典撒嬌」逼死老司機

「金奈見」Nahyun Kim因街訪影片爆紅。（翻攝自viewsfromsix8、Nahyun Kim IG）「金奈見」Nahyun Kim因街訪影片爆紅。（翻攝自viewsfromsix8、Nahyun Kim IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國網紅「金奈見Nahyun Kim日前接受街訪時，被問到男友心情不好會如何安慰，她聽聞後立刻抓起一頭長髮露出羞澀甜笑，讓老司機們秒懂，爆紅的她還被網友封為「最懂事女友」。近日她來台錄製節目，不僅和小S、安心亞、酷炫等人合照，還重現經典場面。

金奈見因街訪影片爆紅後，近日來台展開一連串行程，其中也上遍各大綜藝節目。昨（7）日她在社群平台曬出與「小S」徐熙娣、派翠克、安心亞、小鐘、阿Ken、張立東、酷炫等人的合照，大方與男藝人們合比愛心。酷炫更是發文炫耀：「巧遇韓國最懂事女友，記錄一下發春的我！有這樣的通告以後請多發我，謝謝製作單位」。

金奈見來台錄製綜藝節目，大方與男藝人們合比愛心。（翻攝自Nahyun Kim IG）金奈見來台錄製綜藝節目，大方與男藝人們合比愛心。（翻攝自Nahyun Kim IG）

此外，她也在節目中重現經典街訪片段，影片中，她身穿透膚緊身白色上衣，還能略見深色內衣，下半身搭配百褶短裙，展現迷人好身材，只見她抓起長髮甜喊：「不要生氣，好不好」，還加碼眨眼與飛吻，魅惑舉動讓老司機們紛紛留言「把頭髮束起來是準備安慰我嗎？」、「令人生氣勃勃」。

金奈見還原經典場面。（翻攝自同學來了IG）金奈見還原經典場面。（翻攝自同學來了IG）

在 Instagram 查看這則貼文

Nahyun Kim（@nahyunworld）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中