韓國最懂事女友來台！穿透視裝「重現經典撒嬌」逼死老司機

「金奈見」Nahyun Kim因街訪影片爆紅。（翻攝自viewsfromsix8、Nahyun Kim IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國網紅「金奈見」Nahyun Kim日前接受街訪時，被問到男友心情不好會如何安慰，她聽聞後立刻抓起一頭長髮露出羞澀甜笑，讓老司機們秒懂，爆紅的她還被網友封為「最懂事女友」。近日她來台錄製節目，不僅和小S、安心亞、酷炫等人合照，還重現經典場面。

金奈見因街訪影片爆紅後，近日來台展開一連串行程，其中也上遍各大綜藝節目。昨（7）日她在社群平台曬出與「小S」徐熙娣、派翠克、安心亞、小鐘、阿Ken、張立東、酷炫等人的合照，大方與男藝人們合比愛心。酷炫更是發文炫耀：「巧遇韓國最懂事女友，記錄一下發春的我！有這樣的通告以後請多發我，謝謝製作單位」。

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金奈見來台錄製綜藝節目，大方與男藝人們合比愛心。（翻攝自Nahyun Kim IG）

此外，她也在節目中重現經典街訪片段，影片中，她身穿透膚緊身白色上衣，還能略見深色內衣，下半身搭配百褶短裙，展現迷人好身材，只見她抓起長髮甜喊：「不要生氣，好不好」，還加碼眨眼與飛吻，魅惑舉動讓老司機們紛紛留言「把頭髮束起來是準備安慰我嗎？」、「令人生氣勃勃」。

金奈見還原經典場面。（翻攝自同學來了IG）

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