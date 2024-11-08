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娛樂 日韓

老司機哀號！ 日本分享平台FC2創辦人遭逮 無碼AV恐斷援

FC2創辦人高橋理洋（左）遭日本警方逮捕。（本報合成圖，翻攝自X）FC2創辦人高橋理洋（左）遭日本警方逮捕。（本報合成圖，翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本知名影片分享網站，同時擁有大量無碼AV影音平台FC2（エフシーツー，fc2.com）創辦人高橋理洋今（8）日在關西國際機場遭京都警方逮捕，理由是「涉嫌散布猥褻影片」，消息一出在日本網路迅速引發熱議，「#創業者被逮捕」也成為網路熱搜字。

51歲的高橋理洋允許FC2用戶上傳並公開猥褻影片，所以很多老司機的無碼AV都是來自FC2。

1999年創辦的FC2 Inc.使用者數量佔據日本影片網站前三名，其中又以「成人影片」最有名，由於FC2 Inc.總部設在美國，日本法律很難干涉。從2015年開始日本京都府警方對高橋理洋發出國際通緝令，但逮捕令僅有半年時效，因此經過十多次更新才在今日成功逮捕高橋理洋。

創辦人高橋理洋遭警方逮捕是否會導致FC2關站是許多人關心的問題，台灣AV達人一劍浣春秋認為「不會」，因為創辦人未必等於經營者。且日本國內也有人認為當前網路風氣開放透明，某些網路平台並不特別限制色情內容，還以「拿到刺人的沒被抓，鍛造刀具的師傅反而被逮捕」評論此事。

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