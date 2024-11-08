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娛樂 最新消息

李又汝姐妹情破裂！ 爆和曾智希起口角爭執 雙姝拉扯畫面曝光

李又汝（左）、曾智希在《愛的榮耀》上演姐妹激烈爭吵。（民視提供）李又汝（左）、曾智希在《愛的榮耀》上演姐妹激烈爭吵。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃文星在民視八點檔《愛的榮耀》飾演反派「黃冠廷」，劇中為了利益不擇手段，與「假千金」李又汝聯手對付「真千金」曾智希，甚至企圖將曾智希推入海中。曾智希分享，自己很喜歡游泳，拍攝當天的天氣很舒服，中場休息時也不想上岸，她持續泡在水中直到完成這場重頭戲。

黃文星（右起）、曾智希、李又汝赴海邊拍攝《愛的榮耀》重頭戲。（民視提供）黃文星（右起）、曾智希、李又汝赴海邊拍攝《愛的榮耀》重頭戲。（民視提供）

黃文星（左起）、李又汝在《愛的榮耀》推曾智希落海。（民視提供）黃文星（左起）、李又汝在《愛的榮耀》推曾智希落海。（民視提供）

有趣的是，拍攝當天氣氣候晴朗，反而是岸上的黃文星和李又汝被曬傷，曾智希在水中卻怡然自得。李又汝透露，拍攝這場戲時，她和飾演無血緣關係的妹妹曾智希在海邊拉扯，甚至差點讓曾智希落海，讓她嚇了一跳，她說：「因為我們私底下感情很好，看到她差點出事，真的很擔心。但為了劇情需要，我還是得冷靜下來，繼續演下去。」

曾智希在《愛的榮耀》與李又汝發生爭吵。（民視提供）曾智希在《愛的榮耀》與李又汝發生爭吵。（民視提供）

李又汝（右）在《愛的榮耀》飾演假千金。（民視提供）李又汝（右）在《愛的榮耀》飾演假千金。（民視提供）

除了海邊的拉扯戲，李又汝和曾智希還有一場在倉庫裡的激烈爭吵戲，她表示：「那場戲我們兩個都投入了非常多的情感，將角色內心的複雜情緒完全釋放出來。看到製作人和其他工作人員都為我們的演出鼓掌，我真的很感動。」

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