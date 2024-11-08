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大霈戀情遭家人反對 奮力護愛6字策略曝光

李霈瑜（後）在《妳是我的姐妹》和林哲熹的戀情受到父母反對。（八大電視提供）李霈瑜（後）在《妳是我的姐妹》和林哲熹的戀情受到父母反對。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「大霈」李霈瑜、温貞菱在八大《妳是我的姐妹》飾演無血緣關係的姐妹，兩人的感情歸屬隨著結屆也將揭曉，大霈劇中夾在嚮往自由生活的男友，與不贊同兩人交往的父母之間，讓她面臨愛情與親情決擇的考驗；現實生活中，大霈曾遇戀情被家人反對的情況，坦言當時奮力護愛，「但策略是先強硬後柔軟，最後還是好好地請家人支持我的決定，結果也都是滿好的，大家和平相處。」

「大霈」李霈瑜（左）、温貞菱在《妳是我的姐妹》姐妹關係日漸融洽。（八大電視提供）「大霈」李霈瑜（左）、温貞菱在《妳是我的姐妹》姐妹關係日漸融洽。（八大電視提供）

温貞菱劇中原本心儀才華洋溢的學長徐鈞浩，雖然對方總是低調來參與聚會、分攤眾人費用的「分母小夥伴」，但她後來驚覺經常陪伴自己、給予鼓勵和支持的同事張軒睿，才是自己心中所愛。温貞菱以詮釋角色的心情分享，「分母小夥伴」有一個太美麗的青梅竹馬，容易影響雙方感情，「如果希望生活樸實簡單一點，未來（温貞菱飾）是會選擇白逸（張軒睿飾）。」她笑說，白逸雖然嘴巴有點壞，但其實充滿溫暖，「盡心陪伴家人，跟軒睿本人很像。」

温貞菱（右）在《妳是我的姐妹》和張軒睿互動甜蜜。（八大電視提供）温貞菱（右）在《妳是我的姐妹》和張軒睿互動甜蜜。（八大電視提供）

温貞菱（右）在《妳是我的姐妹》稱讚張軒睿是盡心陪伴家人的暖男。（八大電視提供）温貞菱（右）在《妳是我的姐妹》稱讚張軒睿是盡心陪伴家人的暖男。（八大電視提供）

《妳是我的姐妹》將迎來最終回，回顧拍攝過程，温貞菱特別謝謝飾演爸媽的陳竹昇及林美秀，她說：「無論如何，他們都好溫暖的陪伴我們姐妹倆。」大霈戲裡扮演温貞菱優秀姐姐的角色，談到兩人戲外相處，誰比較像姐姐？大霈坦承自己還是比較像姐姐，並且直誇温貞菱就是很可愛，她不僅經常看到對方臉上掛著甜笑，拍戲現場經常請喝飲料，大霈有感而發說：「只要訂飲料都會想到我，就會覺得有妹妹的感覺，原來是這樣啊！真好。」《妳是我的姐妹》每週六晚間8點於八大戲劇台播出、每週六晚間九點在中華電信MOD、Hami Video影劇館+上架。

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