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娛樂 最新消息

姚元浩驚喊毀容！煮菜引發閃燃「臉部燒紅」慘況曝

〔記者林欣穎／台北報導〕《嗨！營業中》全新第四季上週「荒島求生記」再度創下高收視，本週將播出第13集，夥伴們終於逃離荒島，卻接下了要做數量多達一百五十位長者餐點任務，除了清晨就要上魚市場買魚，備餐更是狀況連連。

姚元浩煮菜引發閃燃。（好看娛樂提供）姚元浩煮菜引發閃燃。（好看娛樂提供）

眼看時間緊迫，大夥忙得不可開交，卻出現小幫手豬隊友成了「散菜童子」，李玉璽幫忙炒菜越幫越忙，一直把菜炒出鍋外，姚元浩看不下大喊：「你把菜全部都炒出來了啦！」不僅如此，大火炒的菜因為切太大塊被送餐阿姨退貨，必須重來一遍。

更慘的是，逼近出餐時間，姚元浩發現在大蒸爐上烹煮的大黃瓜沒有熟透，且火苗都被風吹襲了，急忙親自重新點火，此時卻發生意外，爐內頓時爆出火光，臉部燒紅的他驚喊：「我的臉好燙好痛，我該不會毀容了！」

乱彈阿翔（左）上前關心姚元浩。（好看娛樂提供）乱彈阿翔（左）上前關心姚元浩。（好看娛樂提供）

艱辛的任務完成後，大家以為可以休息片刻，被安排到澎湖最高級的飯店享用精緻餐點，警覺性非常高的莎莎，一看到滿桌佳餚，立刻表示「這是鴻門宴吧」，當看到任務錦囊寫著「我要許願，講求速度跟精緻料理的考驗來了」，大家發現竟然是要做出桌上這一桌菜，而且僅限時2個小時就要出餐，全體夥伴們異口同聲表示：「這要怎麼煮呀！」

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