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昔遭小甜甜控「阻止驗家暴傷」 白家綺哽咽：善良都被誤解

小甜甜（左）曾控訴遭前夫家暴時，教會成員包含白家綺（右）夫妻阻止她驗傷。（資料照，中天電視提供、翻攝自YT）小甜甜（左）曾控訴遭前夫家暴時，教會成員包含白家綺（右）夫妻阻止她驗傷。（資料照，中天電視提供、翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「小甜甜」張可昀2年前與宋逸民領軍的「藝起發光」教會鬧翻，控訴遭前夫宋晉賢家暴後，教會友人包括白家綺、吳東諺夫妻阻止她去驗傷，引發社會輿論。時隔2年，白家綺近日在林柏妤的YT頻道「大誌roll妤」分享網路霸凌，哽咽吐心聲:「所有堅持的善良都被誤解了。」

小甜甜前年底爆出被當時的老公宋晉賢家暴，長文指控「藝起發光」教會成員阻止她驗傷報警，其中包括白家綺，新聞曝光後引起許多爭議，白家綺也成為眾矢之的，遭受網友攻擊。白家綺如今再度談起這件事，一度哽咽說：「當時覺得自己看不到光，每天都在掉眼淚，覺得好像曾經所有做的努力都白費了，所有堅持的善良都被誤解了。」

白家綺哽咽談那段時間的難熬。（翻攝自YT）白家綺哽咽談那段時間的難熬。（翻攝自YT）

她還提到，那段時間甚至連孩子也被攻擊：「他們會說『我知道你的小孩在哪個學校，那我也去讓他嘗嘗被暴力對待的滋味』，或者是『我就是希望你跟你的女兒在未來都會被暴力對待』或是很不好的字眼，就是一些咒詛，而且這是男性對女性在性上面的威脅。」

就算當時各界如利刃般的言論朝她而來，她也從未辯解，她解釋是因為有想要保護的人，「我們之間不單單是朋友而已，我是他教會的陪伴者，雖然你的不實言論造成了很多人對我的誤解，但我也不希望把你的私事公諸於世」。

整段訪談她雖未說出人名，但明顯指的就是小甜甜，「就算是教會的陪伴者，我們也是要轉介出去，比如當這對夫妻他們的狀況已經需要去諮詢法律了，那就要轉介到專業的領域和管道」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

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