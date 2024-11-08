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汪小菲帶妻現身台北看中醫疑有喜？ 兩人首度回應了

汪小菲（右）牽手妻子馬筱梅（左）現身台北東區看中醫。（翻攝自汪小菲微博）汪小菲（右）牽手妻子馬筱梅（左）現身台北東區看中醫。（翻攝自汪小菲微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛的前夫汪小菲今年5月和馬筱梅（Mandy）再婚，婚後不斷傳出疑似懷孕的消息，昨（7）日晚間兩人被目擊現身台北東區街頭，甜蜜牽手走進中醫診所。對此，汪小菲夫婦也正面回應了。

據《中時新聞網》報導，汪小菲現身台北市，牽著妻子馬筱梅走進東區一間中醫診所，讓人好奇是否肚皮有喜?不過腹部平坦的馬筱梅澄清，來看中醫是夫妻倆都在調理身體，「因為我們之前出差太累了，一個月不知道坐了幾趟飛機，真的累壞了。」至於何時生小孩？兩人異口同聲表示：「隨緣嘛」。

事實上，汪小菲自從娶了Mandy之後，情緒似乎穩定許多，臉上總帶著笑容，「最近坐飛機不是一個人了，兩個人出差，和她一起看看大好河山，每個地方的風景、美食都不一樣，連出差的心情都是好的。」不過因家人不方便飛到中國，所以汪小菲現在每2周有4天可以到台北探望家人。

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