名導坎城新片遭盜版外流！賈樟柯253字訴心聲：如晴天霹靂

賈樟柯。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／綜合報導〕中國獨立電影名導賈樟柯新片《風流一代》，風光入圍今年第77屆坎城影展主競賽單元，電影講述70、80年代年輕人，如何在改革開放打破傳統體制，不料就在該片於中國定檔前一天，發生網上盜版現象，賈樟柯稍早發文請求，態度卑微。

《風流一代》女主角趙濤。（佳映娛樂提供）

《風流一代》刻畫中國北方小城情人的分離愛戀，找來導演愛妻趙濤再次展現令人折服的演技；不料在定檔前一天竟發生盜版外流事件，賈樟柯也坦言這兩週心情沉重複雜，覺得力不從心，一席話也應證中國盜版風氣並未改善。《風流一代》台灣則將由佳映娛樂代理發行。

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賈樟柯導演在微博發文，請求影迷將第一次體驗留給電影院。（翻攝自微博）

賈樟柯導演請求全文：

【一個請求】兩個星期以來，心情沉重複雜。在《風流一代》定檔前一天，網路上開始有盜版流出。電影在上映前流出盜版，對我們猶如晴天霹靂。我們請了兩個維權團隊日夜工作，但在互聯網面前，還是力不從心。作為導演，我非常糾結。如果第一時間出來呼籲，怕為盜版打了廣告。不呼籲，又心有不甘。現在情況仍然沒有太大改觀，看到網友們還在網上交換盜版資源，有的平台甚至還有人在售賣觀影連結，心如刀絞。我想還是需要和大家說一下：作為拍電影的人，我有一個卑微的請求。大家如果有條件、有興趣，《風流一代》的第一次體驗還是留給電影院吧。感謝

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