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《黑白大廚》李英淑債務訴訟達17件！受害者悲控：手段很高明

名廚李英淑爆出欠債14年不還，且身上的債務訴訟竟高達17件。（翻攝自IG）名廚李英淑爆出欠債14年不還，且身上的債務訴訟竟高達17件。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》近期爆紅，其中「白湯匙」中的韓食名廚李英淑爆出欠債14年不還，經法院裁定後，節目出場費遭強制扣押。據韓媒爆料，李英淑身上的債務訴訟竟高達17件，可見她已經是個累犯，受害者也跳出指控她欠錢不還的「高明手段」。

爆料者A表示，李英淑在欠錢的14年間死不認帳，多次表示已經透過現金、支票等方式償還，但其實根本沒還。此外，據韓媒調查，李英淑身上背了高達17件的債務訴訟，其中有3件因李英淑沒能力償還，因此訴訟遭取消。但據爆料者A表示，李英淑手段高明，根本不是沒能力償還，而是利用借的錢購買土地，把部分土地權轉讓給女兒，同時向法院申請假扣押。

經過多次訴訟，原本已經不抱期待的A，偶然發現李英淑在2014年參加《韓食大戰2》並獲得了高額獎金，今年更是出現在節目《黑白大廚》中，A悲憤不已，決定公開李英淑的惡行，盼能透過媒體的力量，拿回屬於父親的錢。


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