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娛樂 最新消息

簡嫚書爆乳「老公認證」 隔10多年才健檢自招家族遺傳病史

〔記者蕭方綺／台北報導〕簡嫚書今出席唐寧茶活動，難得以爆乳白紗長裙裝扮現身，打趣說：「比我結婚穿得還華麗。」她今髮型是老公設計負責，老公認證她的造型，雖不在乎她打扮露不露，只擔心大家喜不喜歡造型，她指出老公早就幫她搜集未來的造型，「他搜集好照片，像是50歲白髮，還說『可以更凸顯你的智慧』，我覺得可以啊，等他年紀到了還能記得就好。」

簡嫚書今出席活動，造型華麗。（唐寧茶提供）簡嫚書今出席活動，造型華麗。（唐寧茶提供）

近日徐若瑄、方文琳等人都罹癌，簡嫚書自招大學畢業後，相隔10多年，去年才做了第一次自費健檢，好在除了遺傳性貧血，其他數值都很正常，她說：「我的紅血球比較小，容易頭暈、缺氧，只要補充鐵劑就好。」加上她從小就養生，聽從家人指令都不吃冰，現在也有固定做瑜珈，165公分的她目前47公斤，雖比5年前胖5公斤，卻因肌肉量增加看不出體重。

簡嫚書今出席活動，造型華麗。（唐寧茶提供）簡嫚書今出席活動，造型華麗。（唐寧茶提供）

此外，她的大女兒今年進入小學，除了學業之外，生活習慣也有翻天覆地的改變，苦笑說：「大女兒就像樹懶一樣，光是吃飯就會拖2小時，小女兒則是一哭就2個小時，忙得焦頭爛額。」好在她和公婆同住，主要負責女兒們的功課就好。

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