韓劇男神、喜劇女王12月接棒抵台會粉！提前共度耶誕節

〔記者許世穎／台北報導〕韓男神黃寅燁與浪漫喜劇女王庭沼珉宣布12月首度來台舉辦台北粉絲見面會，兩人一前一後接連兩天寵粉絲，主辦方也特別為了台灣粉絲準備獨享的驚喜福利，包含與偶像近距離Hi-Bye、台北場專屬小卡，及限量的團體合照活動，在2024歲末一同與偶像提前共度溫馨耶誕。

韓男神黃寅燁將首度來台舉辦粉絲見面會。（Dream High Entertainment提供）

首度來台的黃寅燁，瞄準台北為首站，於12月14日晚間6點在新莊Zepp New Taipei舉辦「IN LOVE」粉絲見面會，號稱校服專業戶的黃寅燁，見面會主視覺以一襲清新白衣造型輕拖耳機露出深情眼神令人神魂顛倒，主題「IN LOVE」意味著「愛上寅燁 沈浸在彼此相愛的時光」，主題大方對粉絲示愛展現寵粉心意。

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此次黃寅燁寵粉巡迴將以台北為首場起點，一路至曼谷、東京、大阪、馬尼拉、利馬、聖保羅、聖地牙哥、蒙特利、首爾等世界各地巡迴，以行動對粉絲示愛，日前黃寅燁也在擁有2100萬粉絲的IG留言：「很快再見」，讓世界各地粉絲暴動。

黃寅燁對首度來台心情非常興奮，也對粉絲推薦的雞排、珍珠奶茶、小籠包等各種台灣小吃都很想嘗試，更為了第一次與台灣粉絲相見，特別準備了面對面近距離的親筆簽名互動活動安排，相當令人期待。

浪漫喜劇女王庭沼珉也是首度來台，將於12月15日晚間6點在新莊Zepp New Taipei舉辦台北粉絲見面會，她爆紅韓劇《媽媽朋友的兒子》劇中飾演精明能幹可愛的「石榴」庭沼珉，分享在踏入演員之路則幾經波折，從小喜愛舞蹈學舞卻屢遭父母反對，高中為了不讓父母擔心保持優異成績並繼續學舞，卻沒有獲得父親支持因此導致兩人冷戰。

期間庭沼珉為了精進舞藝接觸表演課因此對表演深深入迷，卻擔心家人也會反對也選擇隱瞞，在庭沼珉以第一名考取韓國藝術綜合大學且學費全額減免，才受到父親漸漸肯定逐步破冰，開啟戲劇命運之路。

庭沼珉也是首度來台舉辦粉絲見面會。（Dream High Entertainment）

庭沼珉21歲出道即擔任《壞男人》戲劇女主角，而後演出韓版《惡作劇之吻》女主角獲得「第18屆韓國文化演藝大賞電視劇優秀女新人獎」，《心靈的聲音》網路劇與李光洙精彩搭檔更榮獲「KBS演藝大賞最佳CP賞。」，在電視劇《今生是第一次》中憑藉自然演技展露光芒成為新一代「浪漫喜劇女王」，近期與丁海寅合演的爆紅浪漫喜劇《媽媽朋友的兒子》創下最高收視引發熱烈討論。

而除了演技精湛、優秀學霸等多才多藝，庭沼珉也非常善良，從小就會在生日時與父母一起到孤兒院當志工，充滿愛心無私奉獻的良善之舉也被稱猶如「隱形的珍珠」般散發閃耀光芒。也因庭沼珉非常喜歡小孩，所以在成為阿姨後對姪兒疼愛有加，時常於YouTube頻道分享與姪兒的生活花絮，互動可愛又逗趣。

庭沼珉也自曝美食癖好，喜歡煎蛋與水煮蛋，喜歡在睡前吃巧克力餅乾，而且自認是個『香菜』控，喜愛在食物中加上香菜，聽聞台灣有許多小吃也會加上香菜後十分感興趣，首度來台灣舉辦粉絲見面會一定要好好向粉絲打聽道地特色美食。

上述兩場見面會門票將於11月16日起於拓元售票系統正式開賣，主辦方將陸續公布特別為台灣粉絲準備獨享的各種驚喜福利，要讓粉絲與偶像提前共度溫馨耶誕，留下美妙的難忘回憶。更多見面會相關詳細資訊可至主辦Dream High Entertainment 官方臉書洽詢。

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